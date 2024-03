The Crow Trailer bietet Blut, Gewalt, Eingeweide und Liebe

Jetzt ist es da, raus. Der Trailer zeigt das kommende The Crow Remake, in dem ein großartiger Bill Skarsgård (Es) Eric Draven verkörpert, der in Begleitung seiner Geliebten von der Mafia brutal ermordet wird, nur um als unsterblicher Rächer zurückzukehren. Die ersten Reaktionen auf die Teaser-Bilder vom letzten Monat waren nicht sehr positiv, da viele Crow-Liebhaber das Gefühl hatten, dass Regisseur Rupert Sanders (Ghost in the Shell) vor allem mit Dravens Frisur das Ziel völlig verfehlt hatte. Allerdings sieht es auch dunkel, stilvoll und sehr gewalttätig aus.

Seht euch die Zusammenfassung der Handlung und den Trailer unten an:

"Die Seelenverwandten Eric Draven und Shelly Webster werden brutal ermordet. Als Eric die Chance erhält, seine wahre Liebe zu retten, indem er sich selbst opfert, macht er sich auf den Weg, um Rache zu nehmen und durchquert die Welten der Lebenden und der Toten, um die falschen Dinge wieder in Ordnung zu bringen."