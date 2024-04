The Crow Remake auf August verschoben, Saw XI auf 2025 verschoben

Lionsgate hat einige wesentliche Änderungen an seinem Veröffentlichungskalender vorgenommen. Je weiter wir uns dem Jahr 2024 nähern und der Sommer näher rückt, desto mehr scheint es, dass sich der Zeitpunkt der Veröffentlichung bestimmter Filme ändern wird.

The Crow Remake mit Bill Skarsgård in der Hauptrolle wird um ein paar Monate verschoben, vom 7. Juni auf den 23. August. Saw XI bekommt eine noch größere Verzögerung, da es von einer Veröffentlichung vom 27. September 2024 auf den 26. September 2025 verschoben wird.

Halle Berrys Never Let Go nimmt den Platz von Saw XI ein, einem weiteren Genrefilm mit einem psychologischen Twist. Abgerundet wird unsere Liste der Änderungen durch The Best Christmas Pageant Ever mit Pete Holmes und Molly Wright, einem Weihnachtsfilm, der sein Veröffentlichungsdatum vom 15. auf den 8. November ändert.

Danke, Deadline.