The Crow-Regisseur: Kritiker sollten ein Leben bekommen

Wie wir kürzlich berichteten, war das Remake von The Crow ein kolossaler Flop für Lionsgate und die Kritik der Presse war nicht freundlich. Es wurde als seelenlos, unnötig, langweilig und zynisch bezeichnet. In der Tat ist es schwer, jemanden zu finden, der wirklich etwas Gutes über den Film zu sagen hat, was den Regisseur des Films, Rupert Sanders, anscheinend verärgert, der in einem Interview mit Entertainment Weekly die Kritiker aufforderte, ein Leben zu bekommen.

"Ich denke, viele Menschen sind online sehr aktiv und im Leben nicht so aktiv. Geh raus und tu etwas und habe weniger Zeit mit Steinwürfen."

Sanders erklärte weiter, dass der Film absichtlich ganz anders ist als das geliebte Original und nicht wirklich zu verstehen scheint, warum die Leute so wütend sind.

"Ich denke, es wäre großartig, wenn die Leute wüssten, dass dies eine Neuinterpretation ist und sich stark vom Original unterscheidet und dass das Original immer noch da ist. Ich habe noch nie über VHS von irgendjemandem aufgenommen.

"Sie können sich diesen Film immer noch ansehen, und ich hoffe, dass dieser Film bei den Leuten Anklang findet, die diesen Film geliebt haben, als sie noch Teenager waren. Dies ist meine Version dieses Textes. Es war meine Adaption von James' Graphic Novel, die ich geliebt habe."

Habt ihr den neuen The Crow gesehen und was haltet ihr von dem Film?