The Crow-Reboot feiert digitale Premiere am Freitag nach schwachen Kinokassen

Die neue Version von The Crow wurde von vielen Kritikern und Kinobesuchern als einer der absolut schlechtesten Filme des Jahres bezeichnet, was sich deutlich bemerkbar macht, wenn es um den Ticketverkauf geht, da sich The Crow als einer der größten Flops des Jahres im Kino herausstellte, ein Film, an dem anscheinend niemand sehr interessiert war.

Lionsgate ist offensichtlich nicht glücklich über die Situation und hat (vermutlich) beschlossen, den Film etwas früher als erwartet auf digitalen Plattformen zu veröffentlichen, in der Hoffnung, so viel wie möglich von ihrem verlorenen Geld zurückzubekommen. Laut JoBlo werden ab Freitag The Crow auf allen wichtigen digitalen Plattformen für rund 25 US-Dollar erhältlich sein.

Werden Sie The Crow jetzt eine Chance geben, da es digital veröffentlicht wird?