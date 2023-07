The Crew Motorfest Vorschau: Vier Stunden auf Hawaii

HQ

Es ist erst etwa einen Monat her, dass Ubisoft mir zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben hat, The Crew Motorfest auszuprobieren. Während meiner Zeit in Los Angeles für Summer Game Fest hatte ich die Gelegenheit, etwa 30 Minuten des kommenden Renntitels zu erleben und zu erfahren, wann er auf PC und Konsolen debütieren würde. Mit der Veröffentlichung Mitte September hat mich Ubisoft erneut auf die Insel O'ahu auf Hawaii losgelassen, diesmal in einem nahezu entfesselten Preview-Event, das sich über satte vier Stunden erstreckte.

Nachdem ich zuvor einen Vorgeschmack auf The Crew Motorfest bekommen hatte, war ich aufgeregt, eine weniger lineare und kontrollierte Version des Spiels zu sehen. Versteht mich nicht falsch, ich habe genossen, was ich in LA erleben durfte, aber es war eine sehr pompöse Ausstellung, bei der ich einen sehr raffinierten Einblick in die Welt und die Playlist Aktivitäten bekam. Diesmal war alles andere als das. Vom Start-up-Onboarding, das einer auffälligen Forza Horizon-Eröffnung glich, die Ihnen einen Ausschnitt der Welt und der Art von Autos gab, die Sie fahren können, bis hin zu der Möglichkeit, sich dann durch ein paar verschiedene Playlist-Kampagnen zu arbeiten, während ich die völlige Freiheit hatte, die Insel O'ahu zu erkunden, wie ich es für richtig hielt, Das fühlte sich durch und durch wie ein The Crew Spiel an.

Während ich gleich auf die Playlists und die offene Welt und die dort verfügbaren Aktivitäten eingehen werde, möchte ich mir einen Moment Zeit nehmen, um über das eigentliche Gameplay zu sprechen. Ich war nicht sehr beeindruckt von dem, was ich in LA gesehen habe, wenn es um die Fahrmechanik ging, aber nach mehr Zeit mit dem Spiel habe ich den Arcade-, High-Speed- und Thriller-Stil wirklich genossen. Dies ist kein Spiel, in dem sich Autos auch nur geringfügig so verhalten, wie Sie es erwarten würden, und es versucht auch nie, Ihnen vorzugaukeln, dass sie es tun. In dieser Hinsicht passen das Gameplay und das Fahrgefühl wirklich zum Ton und Thema von The Crew Motorfest, das sich letztendlich wie eine Kombination aus der Festivalatmosphäre von Forza Horizon, der Kultur und den Elementen der Autogeschichte von Gran Turismo und Riders Republics knorrige Stunts und Fahrzeugvielfalt. Trotzdem bin ich kein Fan der eingebauten Powerslide-Mechanik, bei der sich Ihr Auto automatisch in einen Drift neigt, wenn es zu aggressiv in eine Kurve einbiegt. Für leichte und dennoch leistungsstarke Autos bedeutet diese Funktion, dass Sie um jede Ecke rutschen - und nein, es lässt Sie nicht so cool aussehen wie die Drift King.

Apropos Driften: Da ich in LA bereits einen guten Vorgeschmack auf Motorsports, Vintage Garage und Automobili Lamborghini Playlists bekommen habe, dachte ich mir, dass es dieses Mal am besten wäre, sich die Made in Japan Playlist zuerst. Hier drehte sich alles um japanische Autos oder Importe, Fast and Furious wie Brian O'Conner sagen würde, und Sie rasen mit ihnen durch Stadtstrecken, die mit japanischen Aufklebern wie Torii-Toren und riesigen Drachen verziert sind. Gelegentlich begibt man sich sogar in die Wildnis, um das Driften eines bergigen Slalomsprints zu üben, was mich wirklich an die ähnlichen Szenen aus Tokyo Drift erinnerte. Alles in allem fühlte sich dieser Playlist nicht wirklich besonders an und hatte nicht den Aufhänger, den einige der anderen hatten, aber das Thema und die Autos, die man fahren darf, sind alle spannend genug, dass man schnell die Zeit aus den Augen verliert, während man die etwa einstündige Reihe von Zielen abarbeitet.

Der Sinn der Playlists ist nicht nur, neue Autos auszuprobieren und etwas Automobilgeschichte zu lernen, nein, hier kommt der Fortschritt von The Crew Motorfest zum Tragen, denn durch das Abschließen von Rennen und Zielen verdienst du Geld, mit dem du Autos kaufen kannst, um andere Playlists freizuschalten, während du darauf hinarbeitest, die Main Stage für neue Herausforderungen und soziale Funktionen und ein paar Modifikationen obendrein. Dies sind Möglichkeiten, jedes Auto, das Sie besitzen, zu verbessern, indem Sie etwas höher bewertete Reifen oder Motorteile auf das Auto setzen, und wenn überhaupt, erinnerte es mich an das Seltenheits- und Beutesystem von Riders Republic - dh etwas, das nicht wirklich viel tut, um das Spiel tatsächlich zu verbessern, aber Möglichkeiten bietet, Ihr Erlebnis weiter anzupassen.

Mit Made in Japan in der Tasche wandte ich meine Aufmerksamkeit einem zweiten Playlist zu, bei dem es um Erkundung ging. Hier spielte das Ergebnis der Rennen keine Rolle, da die Playlist eher dazu dienten, skurrile Autos zu testen, die für Hawaii geeignet waren, und zu all den wunderbaren Aussichten und Orten auf der Insel O'ahu zu reisen. Diese Playlist schien die perfekte zu sein, um die The Crew Motorfest-Reise eines Spielers in Gang zu setzen.

Daraufhin beschloss ich, die Main Stage-Funktion zu testen, wobei klar wurde, dass dies ähnlich wie das Saisonsystem von Forza Horizon funktionierte, bei dem Spieler für eine bestimmte Zeit Herausforderungen abschließen und Erfahrung sammeln konnten, um Belohnungen freizuschalten. In der Main Stage waren auch die Live-Spielmodi zu finden, darunter das 32-Spieler-Demolition-Derby-ähnliche Demolition Royale und sogar ein Mega-Rennen mit 28 Spielern. Auch dies gab Schattierungen von Riders Republic ab.

Bevor ich mich entschied, ein letztes Playlist in Angriff zu nehmen und die offene Welt für eine Weile zu erkunden, warf ich einen Blick in die Garage, um zu sehen, welche Arten von Fahrzeugen ihr freischalten könnt. Von Klassikern über Motorräder, Schnellboote und Doppeldecker bis hin zu offiziellen Formula 1-Autos und genug Ferraris und Lamborghinis, um jeden Milliardär neidisch zu machen, ging die Liste einfach weiter und weiter, und Ubisoft versprach, dass dies nicht einmal die vollständige Auswahl an Autos war, die zum Start verfügbar waren.

Nach einem kurzen Einkaufsbummel beschloss ich, mich frei zu bewegen und entdeckte, dass die Insel O'ahu vollgepackt ist mit allen möglichen kleinen Aktivitäten, die einem Forza Horizon-Spiel ähneln. Von Radarkameras und Slalom-Zielen auf den Straßen und im Dschungel bis hin zu Aktivitäten in der Luft hoch oben in den Wolken und sogar ein paar Leckereien, die im umliegenden Ozean verstreut sind, gibt es viele Möglichkeiten, die Zeit totzuschlagen und ein bisschen mehr Erfahrung zwischen Rennen und Playlists zu sammeln. Oh, und wenn du noch nie ein The Crew-Spiel gespielt hast, fragst du dich vielleicht, wie du zwischen Auto, Boot und Flugzeug wechselst, oder? Mit einem einfachen Klick auf einen Analogstick kannst du jederzeit in der offenen Welt zwischen den drei Verkehrsmitteln wechseln.

Da die Zeit knapp wurde, wollte ich einen Vorgeschmack auf die Zukunft und beschloss, zu sehen, worum es bei der ganzen Aufregung um Elektroautos geht. Also habe ich mit dem Electric Odyssey Playlist angefangen. So wie es bei Motorsport darum geht, den Reifenverschleiß zu managen, und bei Vintage Garage darum, deinen Oldtimer nicht zu beschädigen, bringt Electric Odyssey ein neues Gameplay-Feature auf den Tisch. Während Autos normalerweise im Laufe der Zeit einen Schub regenerieren, tun dies Elektroautos in The Crew Motorfest nicht, wenn sie sich in einem Rennen befinden, und stattdessen musst du zwischen leuchtend rosa Zäunen fahren, wann immer sie verfügbar sind. Während Elektroautos Autos mit Verbrennungsmotor in Bezug auf die Beschleunigung abfackeln, müssen Sie im Wesentlichen etwas klüger sein, wie Sie den Boost einsetzen, da Elektroautos hier nicht das gleiche Maß an Freiheit haben wie normale Autos. In Anbetracht dessen und der Tatsache, wie einzigartig sich Elektroautos anfühlen und aussehen, und der Tatsache, dass alle Ereignisse in diesem Playlist mitten in einem Gewitter stattfinden, in dem überall rosa Blitze einschlagen, machte dies alles Electric Odyssey zu einem der einzigartigeren Playlists und bewies einmal mehr, dass diese Mini-Kampagnen viel bewirken können, wenn sie so kreativ angeboten werden.

Da wir uns in einer Zeit zwischen Forza Horizon Spielen befinden, gibt es wirklich keinen besseren Zeitpunkt für The Crew Motorfest. Versteh mich nicht falsch, dieses Spiel scheint nicht mit dem Titel von Playground zu konkurrieren, wenn es um seine Präsentation und Grafik geht, und es fehlt auch etwas von der Finesse dieses Titels, aber was ein Open-World-Rennspiel angeht, gibt es in diesem Teil der Serie viel zu lieben. Unabhängig davon, zu welcher Art von Autos Sie tendenziell tendieren, hat The Crew Motorfest alles, und für mich wird dies immer noch einer der am meisten erwarteten Titel im September sein.

The Crew Motorfest erscheint am 14. September 2023 für PC, PlayStation und Xbox

