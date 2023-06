The Crew Motorfest Impressionen - Autokultur nach Hawaii bringen

HQ

Forza Horizon hat wirklich eine Nummer über das Subgenre der Arcade-Rennen gemacht. Seit Playground seine hippe Version des Motorsports veröffentlicht hat, etwas, das wie der notwendige nächste Schritt von den Arcade-Rennstilen aussieht (und immer noch erscheint), von denen Need for Speed einst König war, haben wir eine Reihe anderer Entwickler gesehen, die versucht haben, etwas Ähnliches anzubieten. Ubisoft wartete etwa vier Jahre, bevor es versuchte, Playground's Version der frischen und festen Rennphysik in Kombination mit haufenweise Rennkultur in The Crew seinen eigenen Dreh zu geben, und jetzt, in ein paar Monaten, wird genau diese Serie zurückkehren.

Ubisoft und Entwickler Ivory Tower haben The Crew Motorfest, den nächsten großen Teil der Rennserie, mit einem Datum versehen, auch wenn es die nummerierte Namenskonvention der beiden vorherigen Titel hinter sich lässt. Ubisoft, das am 14. September auf PC und Konsolen erscheinen soll, als Teil seiner Präsenz in Los Angeles während dieser "nicht E3"-Phase, ließ mich einige Zeit mit The Crew Motorfest verbringen und sehen, wie sich der Titel entwickelt.

In erster Linie bietet das Spiel immer noch die gleiche Arcade-Rennphysik, die das Franchise geprägt hat. Ich habe noch nicht erlebt, wie sich das Fahren mit einem Lenkrad und zusätzlichen Peripheriegeräten anfühlt, aber auf einem Controller fühlen sich die Fahrzeuge schwer und etwas schwierig zu handhaben an und oft fehlt das Maß an Reaktion, das Sie in den Horizon-Spielen erhalten. Das heißt aber nicht, dass sich jedes Fahrzeug so anfühlt und verhält, denn das Motorfest verfügt über eine so große Auswahl an Autos und anderen Verkehrsmitteln, dass Sie ein abwechslungsreiches Erlebnis haben. Schockierenderweise ist ein von der Formel 1 inspiriertes Rennfahrzeug im Vergleich zu einem Shelby Cobra aus den 1960er Jahren viel einfacher zu handhaben und zu fahren.

Was die Funktionsweise des Gameplays über die Rennsuite hinaus betrifft, so ist das Motorfest hauptsächlich in verschiedene, einzigartige, kleinere Kampagnen unterteilt, die Geschichten über bestimmte Teile der Welt des Motorsports erzählen. Du kannst deine innere Tokyo Drift kanalisieren und die Made in Japan-Kampagne wählen, um eine Sammlung importierter und modifizierter japanischer Fahrzeuge zu fahren, die sich perfekt zum Driften eignen, oder stattdessen versuchen, eine echte Strecke für die Motorsport -Kampagne. Jede Kampagne wird nicht nur durch ihren Autostil und die Erzählung, die sie vermitteln soll, definiert, sondern es gibt auch eine Kern-Gameplay-Mechanik, die sie von anderen abhebt.

Motorsport musst du zusehen, wie sich dein Reifen abnutzt, und dann an die Box kommen, wenn der Verschleiß zu gering wird, sonst verlierst du deutlich den Grip und es wird immer schwieriger, das Auto zu kontrollieren. Bei Made in Japan geht es, wie du vermuten würdest, darum, zu driften und Lachgas zu verwenden, um deine Gegner zu besiegen. Bei Vintage Garage geht es um den Rennsport in seiner grundlegendsten Form, während ältere und im Allgemeinen ikonische Autos verwendet werden. Lamborghini ist eine Partnerkampagne, die die Geschichte der legendären italienischen Supersportwagenmarke erkunden möchte, indem sie den Spieler hinter das Steuer berühmter Fahrzeuge vom Miura bis hin zum neu angekündigten Revuelto setzt. Und dann gibt es noch eine fünfte Kampagne, die zum Start verfügbar sein wird, die sich um Elektroautos dreht und die Spieler auffordert, bestimmte Teile einer Strecke zu treffen, um die Batterie ihres Autos aufzuladen und aufzuladen, aber wie sich diese Kampagne spielt, entzieht sich mir, da sie nicht als Teil der praktischen Sitzung anwesend war.

Jede Kampagne bietet einzigartige Rennstile und Ziele, darunter einige Aufgaben, bei denen Sie direkt gewinnen müssen, bei einigen müssen Sie unter die ersten drei kommen, und bei anderen geht es eher um Fähigkeiten, bei denen die Spieler bis zu einem Punkt sprinten müssen, ohne Hindernisse und Markierungen zu treffen, die über die Straße verstreut sind. Unnötig zu erwähnen, dass es viele Möglichkeiten gibt, Ihre Lieblingsautos zu fahren.

In der Vorschausitzung ging es hauptsächlich darum, diese Kampagnen zu testen und ein Gefühl für das Gameplay zu bekommen, was bedeutet, dass ich noch nicht sagen kann, wie sich die offene Welt von Hawaii anfühlt, welche Art von Aktivitäten sie bieten wird oder wie sich die verschiedenen Fahrzeugstile anfühlen. Nach dem, was ich von der Welt als Teil der von mir getesteten Rassen gesehen habe, ist klar, dass es viele einzigartige Biome zu erkunden gibt, und wenn überhaupt, erinnert es mich mit seiner Vielfalt an Forza Horizon 5's Mexiko. In ähnlicher Weise wurde der Fortschritt und die Währung und die Art und Weise, wie sie in den Kauf von Autos und den Ausbau Ihrer Garage einfließen, nicht angesprochen, auch wenn Ubisoft bestätigt hat, dass es keine Grenzen für Spieler geben wird, die ihre The Crew 2 Garage auf das Motorfest übertragen können - was bedeutet, dass Serienveteranen einen massiven Sprung auf diejenigen haben werden, die neu bei The Crew in diesem Titel.

Mit Blick auf die Zukunft hat Ubisoft kurz darauf eingegangen, wie es The Crew Motorfest weiterhin unterstützen wird. Es wurde erwähnt, dass es Saisons geben wird, die zusätzliche völlig neue Kampagnen mit sich bringen, jede mit ihrem eigenen Thema, Gameplay-Mechaniken und Autos zum Verdienen und Sammeln. Das Ganze beginnt mit einer Saison mit amerikanischem Thema, in der Muscle-Cars und andere ikonische Teile der amerikanischen Automobilgeschichte erkundet werden.

Mit The Crew Motorfest, das im September debütieren soll, werden sich Rennsportfans in den kommenden Monaten auf viel freuen können. Aber wird dieses Spiel in der Lage sein, sich gegen den Arcade-Renngiganten der Forza Horizon-Serie zu behaupten? Nur die Zeit wird es zeigen, aber nach dem, was ich gespielt habe, ist es klar, dass es die Kultur und das Ambiente auf den Punkt gebracht hat, die Horizon in den letzten zehn Jahren so hervorragend serviert hat.