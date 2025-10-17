The Crew Motorfest im dritten Jahr mit besseren Anpassungen, Steam Deck-Unterstützung und einem Freundespass

HQ

Ubisoft hat einen Blick auf das kommende dritte Jahr von The Crew Motorfest geworfen. Diese nächste Zusammenstellung von Inhalten, die am 5. November beginnen sollen, wenn Season 8 für die Veröffentlichung des Spiels veröffentlicht wird, wird insgesamt tiefere Anpassungen, eine erweiterte Partnerschaft mit BMW, Steam Deck Support und eine Reihe neuer Fahrzeuge mit sich bringen, die ihr in den drei Saisons, die für das Jahr geplant sind, eurer Sammlung hinzufügen könnt.

Uns wurde gesagt, dass Season 8 einen Schwerpunkt auf Straßenrennen legen wird, was eine neue Playlist mit sich bringt, in der sich die Fahrer einer Crew namens Monkeys' Kitchen anschließen, um die Straßen in Performance-Bühnen zu verwandeln. Es wird kostenlose Rennen und keine festgelegten Routen geben, und es gibt 40 neue Felgenoptionen, die du für deine Autos verwenden kannst.

Ebenso wird Season 8 die Partnerschaft mit BMW ausbauen, indem es eine neue Playlist anbietet, die dem Autohersteller gewidmet ist. Es wird exklusive Events und sogar einen BMW M2 CS geben, den man exklusiv verdienen kann.

Was die erweiterte Individualisierung betrifft, so wird uns gesagt, dass wir uns auf Optionen freuen können, um "Felgen mit einer Vielzahl von Materialfarben zu modifizieren und authentische Markenmodelle auszustatten", während wir sogar die Fahrzeughaltung ändern können.

Das Spiel ist jetzt auch für Steam Deck vollständig verfügbar und verfeinert, und wenn Year 3 beginnt, können Besitzer des Spiels ihre Freunde über ein Friend Pass hereinholen, was bedeutet, dass jetzt nur noch eine Person in einem Paar das Spiel besitzen muss.

Mit Blick auf die Zukunft wird Season 9, das im März beginnt, weitere 21 neue Fahrzeuge hinzufügen und eine Zusammenarbeit mit NASCAR haben, wobei diese Saison als die "größte, die jemals für das Spiel eingesetzt wurde" gilt.

Zu guter Letzt bestätigt Ubisoft, dass The Crew 2, das im Grunde die Stop Killing Games -Bewegung mit seinen Plänen, offline zu gehen, ausgelöst hat, mit einem Update verbessert wurde, das einen hybriden Online- und Offline-Modus hinzufügt, was bedeutet, dass die Server immer noch zugänglich sind, wenn sie ausfallen.

Schauen Sie sich die Roadmap unten an, die auch bestätigt, dass Season 10 im Juli erscheint und später enthüllt wird.