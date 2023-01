The Crew Motorfest für 2023 bestätigt

Die feinen Leute bei Ivory Tower waren nicht gerade subtil, als sie gestern die Enthüllung eines neuen The Crew-Spiels neckten, aber es ist immer noch schön, endlich alle offiziellen Details zu haben.

Ubisoft hat endlich die Gerüchte bestätigt, dass The Crew 3 tatsächlich The Crew Motorfest heißt und dass es uns zu einem Open-World-Spielplatz führen wird, der von der hawaiianischen Insel O'ahu inspiriert ist. Das bedeutet, dass wir uns auf ein sehr buntes Festival freuen können, bei dem Hunderte von verschiedenen Autos auf den Straßen von Honolulu, wunderschönen Stränden, aschigen Vulkanhängen, einem üppigen Regenwald und Bergstraßen Rennen fahren werden.

Während keiner der beiden neuen Anhänger Anzeichen von Flugzeugen oder Booten aufweist, gibt Ivory Tower an, dass die Welt geschaffen wurde, um aus verschiedenen Blickwinkeln erlebt zu werden, so dass in Zukunft wahrscheinlich neue Transportarten hinzugefügt werden.

Vielleicht liegt das daran, dass sich die Entwickler auf Qualität statt Quantität konzentrieren wollen, weshalb sie vielleicht auch ein sogenanntes Insider-Programm gestartet haben, das es einer Auswahl von Bewerbern ermöglicht, ab morgen eine frühe Version des Spiels zu spielen und ihr Feedback mit den Entwicklern zu teilen. Dieser Fokus darauf, auf Feedback zu hören und das Spiel weiter zu optimieren, wird auch nach dem tatsächlichen Start auf PC, PlayStation, Xbox und Luna später in diesem Jahr wichtig sein, da The Crew Motorfest der Formel von Ubisoft folgt, indem es ein Live-Service-Titel ist.

Wie klingt und sieht das bisher aus?

