The Crew Motorfest erscheint nächsten Monat auf Steam

HQ

Ubisoft hat bekannt gegeben, dass es plant, The Crew Motorfest auf Steam im April dieses Jahres zu veröffentlichen. Der Renntitel, der auf der hawaiianischen Insel O'ahu spielt, debütierte ursprünglich im September 2023 auf Ubisoft Connect und dem Epic Games Store für PC-Spieler, aber es sieht so aus, als ob dies nur eine sechsmonatige exklusive Phase war, da das Spiel jetzt auch auf die Plattform von Valve kommt.

Die dritte Saison, die Anfang März begonnen hat, wird am 18. April auf Steam erscheinen und die Spieler können in das Spiel eintauchen und es ausprobieren. Obwohl das erste Jahr der Inhalte für das Spiel in vollem Gange ist, können Spieler von Steam immer noch die Year 1 Pass für das Spiel bei der Veröffentlichung abholen, um Zugang zu einer Vielzahl neuer Autos zu erhalten, die seit der Veröffentlichung im Herbst eingeführt wurden.

Wenn du noch nicht die Gelegenheit hattest, The Crew Motorfest zu spielen, kannst du dir hier unsere Gedanken zum Spiel ansehen.