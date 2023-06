The Crew Motorfest erhält Veröffentlichungsdatum und neckt Motorräder im Trailer

HQ

Ivory Tower wollte nur sagen, dass das Spiel irgendwann im Jahr 2023 erscheinen würde, als sie The Crew Motorfest im Januar ankündigten, und die Entwickler neckten, dass das Spiel uns mehr Rennen als Autos ermöglichen könnte, auch wenn der Ankündigungstrailer nur Sachen auf vier Rädern zeigte. Deshalb steckt der heutige Trailer voller spannender Details.

Es ist cool genug, mehr Supersportwagen und Offroader durch O'ahu rasen zu sehen, aber die größte Neuigkeit im neuen Trailer ist, dass The Crew Motorfest am 14. September erscheinen wird. Sie können es auch drei Tage früher erhalten, indem Sie die Gold- oder Ultimate-Edition des Spiels erhalten. Das ist jedoch noch nicht alles, denn es lohnt sich auch, die Blicke auf Motorräder und Flugzeuge gegen Ende zu bemerken, die so gut wie bestätigen, dass diese früher oder später kommen werden.

Schließlich enthüllt eine Pressemitteilung, dass The Crew Motorfest eine von Forza Horizon inspirierte Rückspulfunktion haben wird, mit der wir die letzten 15 Sekunden in einigen Rennen rückgängig machen können. Diejenigen unter euch, die The Crew 2 immer noch genießen, sollten auch beachten, dass die meisten eurer Autos auf das Motorfest übertragen werden können, wir werden später in diesem Sommer mehr über all diese Dinge erfahren.