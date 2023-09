HQ

Jetzt, wo ich auf der Insel Oahu in The Crew Motorfest losgelassen wurde, ist mir klar, dass das Spiel zwar viele Ähnlichkeiten mit der Forza Horizon-Serie von Playground aufweist, aber wirklich Riders Republic, die dieses Spiel am ehesten zu imitieren scheint. Oberflächlich betrachtet reicht die Open-World-Renndynamik und der Fokus aus, um das Bild zu zeichnen, dass dieses Spiel eine nahe Kopie von Forza Horizon ist, aber wenn man anfängt, die Schichten abzuschälen, schaut man sich die Rennsysteme an, die eher an Arcade erinnern, erlebt das Multiplayer-Angebot und seht, wie die "Geschichte" mit ihren Playlists, fühlt es sich wirklich wie Ubisofts Extremsporttitel an. Und das ist sowohl zum Guten als auch zum Schlechten.

The Crew Motorfest ist ein riesiges Spiel. Die Insel Oahu ist gigantisch und da Sie die Schnellnavigationsfunktion verwenden können, um sofort zwischen Auto/Fahrrad, Flugzeug und Boot zu wechseln, können Sie das Land ohne Kompromisse erkunden. Sie können sogar Autos tauschen, ohne einen Hub oder ein Haus besuchen zu müssen. Alles ist im Handumdrehen möglich, und das geht Hand in Hand mit dem eher Arcade-Charakter des Spiels. Aber wenn wir schon beim Thema Größe sind: The Crew Motorfest hat eine verblüffend große Garage mit über 600 Autos, durch die man blättern kann, und die Karte ist übersät mit Aktivitäten und zusätzlichen Zielen, ähnlich wie bei anderen modernen Open-World-Rennspielen. Glauben Sie mir, wenn ich sage, dass es Ihnen in diesem Titel nie an Dingen mangeln wird, die Sie tun können.

Aber da Forza Horizon zum Beispiel stolz auf seine realistischere und genauere Rennnatur war, scheint The Crew Motorfest in die andere Richtung zu gehen. Die Autos fühlen sich etwas zu reaktionsschnell und unecht an, und die simulierten Fahrsysteme wirken nicht wie etwas, das Sie umhaut und Sie auffordert, vorsichtig und präzise zu fahren. Verdammt, es wird sogar mit einigen Autos für Sie driften. Der Punkt ist, dass sich dies in vielerlei Hinsicht nicht wie eine Rennsimulation anfühlt. Es ist mehr Need for Speed als Gran Turismo, und zugegebenermaßen passt das zum Ton des Spiels, auch wenn es in einem immersiven Sinne ablenkt.

The Crew Motorfest scheint auch eine sehr seltsame Linie zu tanzen, wenn es darum geht, wie es sich der Rennkultur und ihrem Festivalthema nähert. Auf der einen Seite wurde die Insel wie ein Forza Horizon-Festival dekoriert, mit großen Themenpark-ähnlichen Zentren und verrückten Ballons, die in der Landschaft verstreut sind. Du wirst sogar auf eine Reihe von computergesteuerten Rennfahrern und echten Spielern auf der ganzen Insel stoßen, die alle dem Titel von Playground ähneln. Aber gleichzeitig versucht das Spiel, Geschichten zu erzählen und dich über die Geschichte und die Feinheiten der Welt des Motorsports und der Autos aufzuklären, und das alles durch sein neues Playlists-Kampagnenangebot.

Playlists sind im Wesentlichen Kapitel, die sich jeweils auf verschiedene Automarken oder Fahrstile beziehen. Es gibt ein Kapitel, das japanischen Fahrzeugen und dem Driften gewidmet ist, und ein anderes, das auf Rennwagen aus Ihren kühnsten Träumen zugeschnitten ist. Es gibt Offroad-Rennen Playlists, die sich um Boote und Flugzeuge drehen, andere, die sich rasanten Formelrennen widmen, und einige, die sich ausschließlich um Autohersteller drehen (z. B. Porsche und Lamborghini). In jedem Playlist wirst du an einer Vielzahl einzigartiger Rennen teilnehmen und verschiedene Autos fahren, und obwohl ich sagen werde, dass es Spaß macht, sie zu erleben und interessant zu verfolgen, fühlt sich das Playlists-System auch oft wie ein sehr langwieriges Tutorial an, da viele Aktivitäten auf der ganzen Welt erst verfügbar sind, wenn du die entsprechenden Playlists abgeschlossen hast.

Je mehr Playlists du abschließt, desto mehr Radarfallen, Slalomläufe, Fluchtaktivitäten, Sammelobjekte und so weiter findest du, die alle über die Karte verstreut sind. Dies ähnelt der Art und Weise, wie Forza Horizon seinen Fortschritt ausrichtet, aber in Forza Horizon 5 gibt es zum Beispiel nur eine begrenzte Anzahl von Kapiteln, die freigeschaltet werden müssen, während Sie in The Crew Motorfest etwa jede Stunde ein neues Playlist beginnen. Und da Ubisoft und Entwickler Ivory Tower eindeutig einen großen Live-Plan für dieses Spiel haben, fühlt es sich so an, als gäbe es im Moment eine kleinere Anzahl von Playlists, da Ubisoft möchte, dass Sie jede Woche wiederkommen und Playlists abbauen.

Playlists sind auch mehr als nur Rennen, denn sobald du den Hauptstapel abgeschlossen und am Ende das Belohnungsauto freigeschaltet hast, wirft Ivory Tower eine Menge Herausforderungen und zusätzliche Aufgaben auf dich, die dir Erfahrung und Geld bieten, damit du dein Konto aufleveln kannst, um mehr Goodies freizuschalten, und auch neue Autos kaufen kannst, von denen einige benötigt werden, um das nächste Playlist freizuschalten. Der Fortschritt in The Crew Motorfest fühlt sich nicht allzu lohnend an, obwohl das daran liegen könnte, dass ich mit dem Dopaminmotor Forza Horizon und seinem Rad so vertraut bin.

In Bezug auf die Autoanpassung ist dies einer der Bereiche, die meiner Meinung nach The Crew Motorfest (und der The Crew-Serie im Allgemeinen) am meisten fehlen. Es gibt kein Gefummel mit einzelnen Komponenten und Teilen. Du verdienst einfach verschiedene Autoteile in Form von Karten, indem du Rennen abschließt oder aufsteigst, und steckst sie einfach in deine Autos, um ihre Leistung zu verbessern. Es ist nicht gerade sehr aufregend, aber ich werde sagen, wo es ihm an Spannung und Tiefe mangelt, macht es dies durch seine intuitive Natur und Einfachheit wieder wett.

Aber wie sieht es mit dem Online-Teil des Spiels aus? Hier scheint die Riders Republic-Inspiration meiner Meinung nach wirklich im Mittelpunkt zu stehen. Wenn du online Rennen fährst, kannst du natürlich einfach in reguläre Rennen einsteigen, aber du kannst auch an Events und Aktivitäten teilnehmen, die von Zeit zu Zeit auftauchen und es dir ermöglichen, an großen Rennen und Demolition Derbys teilzunehmen und Dutzende von Menschen gleichzeitig gegeneinander antreten zu sehen. Wenn Sie dachten, dass diese Art von Aktivitäten in Riders Republic chaotisch sind, versuchen Sie, sie in kräftigen Autos zu erleben. Es ist Wahnsinn. Einige dieser Events bieten sogar seltsame Nischenfähigkeiten, wobei das Demolition Derby wie ein Battle Royale gestaltet ist, bei dem Sie Abschirmungen aufheben müssen, um Ihr Auto davor zu schützen, bei einer Kollision in eine Million winziger Stücke zerschmettert zu werden, während Sie gleichzeitig einer allmählich schrumpfenden Spielgrenze ausweichen. Dieser Modus hat mich nie wirklich in seinen Bann gezogen, und die großen Rennen wirkten etwas zu chaotisch, um jemanden wie mich zu begeistern, der enge Rennen mag.

Während das Renn- und Playlists-System seine Vor- und Nachteile hat, ist die Insel selbst ein absolutes Wunderwerk. Ivory Tower hat einen Spielplatz geschaffen, der erkundet und bereist werden will, eine Karte, die auch unglaublich hübsch ist. Wenn Sie daran gezweifelt haben, dass Hawaii einer der auffälligsten Orte der Welt ist, wird diese Darstellung der pazifischen Inseln dies ins Bett bringen, besonders nach einem Regenschauer, in dem sich Pfützen den azurblauen Himmel spiegeln, während Sie über die glühend heißen Asphaltstraßen rasen. Mir sind jedoch ein paar seltsame visuelle Fehler aufgefallen, darunter Schatten, die nicht ausgerichtet sind oder überhaupt erscheinen, und Texturen, die auftauchen, aber wenn Sie einen Blick auf diese Probleme werfen können (und computergesteuerte Autos, die aus dem Nichts auftauchen), dann wird The Crew Motorfest mit seiner Präsentation nicht enttäuschen.

Es ist nicht zu leugnen, dass The Crew Motorfest ernsthafte Konkurrenz im Open-World-Rennbereich hat, und wenn ich mir meine Zeit mit dem Spiel anschaue, sind zwei Dinge offensichtlich. Erstens ist das Spiel derzeit nicht auf dem gleichen Qualitäts- und Strukturniveau wie das von Forza Horizon 5, einem Spiel, das bis heute fast der Goldstandard in dieser Kategorie von Titeln ist. Zweitens ist mir klar, dass dieses Spiel, wenn man sich ansieht, wie Ubisoft The Crew 2 unterstützt, die Chance hat, wie ein guter Wein zu altern, was bedeutet, dass es sich zwar manchmal etwas nackt und vorhersehbar anfühlt, aber die Live-Elemente werden zweifellos bedeuten, dass Sie viele Gründe haben werden, weiterzuspielen oder routinemäßig zurückzukehren, um mehr Rennspaß zu haben. Aber mit diesen beiden Gedanken im Hinterkopf ist The Crew Motorfest ein kompetenter und wirklich unterhaltsamer Rennfahrer, der zwar einige interessante Aktivitäten und Online-Funktionen einführt, aber Schwierigkeiten hat, den Höhen und Ebenen des immersiven Realismus gerecht zu werden, die das Gute dieses Sektors von Spielen von den wirklich großen trennen.