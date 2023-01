The Crew 3 wird morgen enthüllt

Gerüchte über ein neues The Crew-Spiel waren bereits seit einiger Zeit im Umlauf, als Ubisoft Anfang dieses Monats sagte, dass es bis April 2024 ein noch nicht angekündigtes neues Spiel für eines seiner größten Franchises auf den Markt bringen würde, so dass die Leute spekuliert haben, wann die offizielle Enthüllung stattfinden wird. Jetzt wissen wir es.

Der Twitter-Account der Crew entschied sich tatsächlich, auf eine alte Vorhersage des Content-Erstellers SidWaj zu antworten, wonach ein drittes Spiel der Franchise im Jahr 2023 mit der folgenden Nachricht angekündigt werden würde:

Dies alles bestätigt fast, dass das, was angeblich The Crew Motorfest genannt wird, morgen um 17 Uhr GMT / 18 Uhr MEZ enthüllt wird, also machen Sie Ihre Hawaii-Hemden bereit.