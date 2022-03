The Crew 2 unterstützt ab Juli 60 Bilder pro Sekunde auf PS5 und Xbox Series

HQ

The Crew 2 ist inzwischen vier Jahre alt und wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung, woran der Entwickler Ivory Tower derzeit arbeitet. Was wir jedoch wissen, ist, dass sie versuchen, das transformative Rennspiel mit regelmäßigen Saison-Updates am Leben zu erhalten. Neben inhaltlichen Aktualisierungen werden dabei nun auch technische Vorzüge von Current-Gen-Plattformen in Betracht gezogen. Auf Twitter bestätigt das Entwicklerteam, dass sie im Juli ein Performance-Update für The Crew 2 veröffentlichen möchten, das es dem Titel ermöglicht, auf Playstation 5 und Xbox Series mit 60 Bildern pro Sekunde zu laufen.