The Creator stellt den Terminator im Teaser-Trailer auf den Kopf

Mehrere Filme haben im Laufe der Jahre versucht, uns mit abtrünnigen künstlichen Intelligenzen zu unterhalten, aber nur wenigen gelingt es. Vielleicht bekommen wir aber im September etwas Besonderes.

Der Regisseur von Rogue One, Gareth Edwards, hat den ersten Teaser-Trailer für The Creator veröffentlicht, seinen kommenden Film, in dem John David Washington die Seiten wechselt, nachdem er erkannt hat, dass das Ziel, das er zerstören soll, eine KI ist, die die Form eines menschlichen Kindes angenommen hat. Ein interessantes Konzept, das auch ziemlich cool aussieht, also habe ich den 29. September in meinem Kalender markiert. Wie steht es mit dir?