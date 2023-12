The Creator erscheint im Januar auf Disney+

HQ

Meine Wenigkeit stimmt mit den meisten Dingen überein, die Andrë in seiner Rezension von Gareth Edwards' The Creator sagt, aber ich habe ihn immer noch ein bisschen mehr genossen als er, daher war es enttäuschend zu sehen, dass der Film in den Kinos nicht die Aufmerksamkeit bekam, die er verdient hätte. Hoffentlich wird sich das in einem Monat ändern.

20th Century enthüllt in einer Pressemitteilung, dass The Creator am 17. Januar 2024 zu Disney+ kommt. Ich hoffe jedoch, dass Sie einen großartigen Fernseher und ein fantastisches Soundsystem haben, denn es besteht kein Zweifel, dass der beste Teil des Films seine Präsentation ist.