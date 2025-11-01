The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles wird in Japan zu einem zufälligen Meme

HQ

Letzte Woche wurde das satirische Rollenspiel The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles auf Steam veröffentlicht. Was sich vor ein paar Monaten in eine überraschende virale Sensation verwandelte - zumindest in Japan, wo ein kleiner Übersetzungsfehler dazu führte, dass das Spiel auf Steam als "Kuso Dungeon" - Shitty Dungeon aufgeführt wurde.

Ein humorvoller Fehler, der sich wenig überraschend wie ein Lauffeuer verbreitete und zu weit mehr Aufmerksamkeit führte, als sich Paolo Nicoletti, der Schöpfer des Spiels, jemals hätte erträumen können. In einem Interview mit Gamespark erklärt Nicoletti:

"Alle haben sich kaputtgelacht, und ich ehrlich gesagt auch. Es war ein völlig unbeabsichtigter Unfall, aber er hat dem Spiel viel Aufmerksamkeit gebracht. Wirklich zufälliges Marketing vom Feinsten"

Das Lustige ist, dass das Spiel tatsächlich überraschend herzlich aufgenommen wurde. Die Spieler heben den Stil und den Humor hervor. Wenn ihr also neugierig geworden seid, es selbst auszuprobieren, gibt es The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles - "Shitty Dungeon" - auf Steam.

Hast du Shitty Dungeon gespielt?