The Council and Vampire: The Masquerade - Swansong Entwickler enthüllt Cthulhu: The Cosmic Abyss

HQ

Cthulhu: The Cosmic Abyss wurde heute Abend auf der Nacon Connect angekündigt und ist das neueste Spiel von Big Bad Wolf, dem Studio hinter gefeierten Erzählhits wie "The Council" und "Vampire: The Masquerade - Swansong".

In Cthulhu: The Cosmic Abyss übernimmst du die Verantwortung für Noah, einen Agenten einer geheimen Interpol-Abteilung, die das Paranormale, Übernatürliche und Okkulte untersucht. Du wagst dich in die Tiefen des Pazifischen Ozeans und in die antike Stadt R'lyeh, in der Cthulhu gefangen gehalten ist.

Während du den seelischen Qualen widerstehst, die ein so mächtiges Lovecraft-Wesen wie Cthulhu hervorruft, wirst du im Spiel Rätsel lösen und wichtige Entscheidungen treffen. Cthulhu: The Cosmic Abyss soll 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.