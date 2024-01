The Cosmic Wheel Sisterhood Entwickler hassten ursprünglich die Idee, Tarot einzubinden

HQ

Letzten Sommer veröffentlichte Entwickler Deconstructeam sein neuestes Werk, einen inklusiven und entspannenden Abenteuertitel namens The Cosmic Wheel Sisterhood. In dem Spiel dreht sich alles um Hexen und Tarot-Lesen und die Beeinflussung der Welt mit deinen Entscheidungen, und wir waren sehr beeindruckt von dem Indie-Projekt, wie du in unserer Rezension sehen kannst.

Kürzlich hatten wir die Gelegenheit, uns mit zwei Dritteln des Deconstructeam-Kerns zusammenzusetzen, und das alles während der letzten BIG Conference, in der die Entwickler enthüllten, dass sie ursprünglich sehr skeptisch und abgeneigt waren, Tarot-Mechaniken in den Titel zu integrieren.

Art Director Marina González erzählte uns zu Beginn: "Nun, wir waren vor fünf Jahren an einem Punkt, an dem wir einen Pitch für eine mobile Plattform machen mussten, den wir nicht sagen können, aber es war so, dass man einen Pitch für ein Spiel machen muss, und wir haben dieses Spiel über Hexen gemacht, Tee in einem Raum hergestellt, der ein bisschen anders war als Cosmic Wheel. Aber es war mehr oder weniger die Essenz und aus irgendeinem Grund fingen wir auch an zu denken, dass wir vielleicht etwas Tarot und alles hineinlegen sollten, denn in diesem Moment lehnten wir es tatsächlich ab.

"Wir waren in einem Moment, in dem wir auch versuchten, Tarot auf eine andere Art und Weise zu verstehen, weil wir in diesem Moment einige Freunde hatten, die sich sehr dafür interessierten, und wir dachten, aber ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, ich kenne dieses magische Ding nicht und wie es funktioniert. Während wir versuchten, es zu verstehen und auch zu fragen, was unsere Vision davon war, entdeckten wir tatsächlich, dass wir eine andere Art von... Eine andere Sichtweise und es war interessant und es war ein Element. Ich denke, es ist ein wirklich schönes, interessantes Element, über das man ein Spiel machen kann, wie z.B. Karten zu basteln und seinen Freunden vorzulesen."

Creative Director Jordi De Paco fuhr dann fort: " Ich möchte sagen, dass wir anfingen, es herauszufordern, weil ich Tarot hasste, ich dachte, dass ihr alle logische Menschen seid und ich weiß, dass ihr vernünftig seid und warum ihr auf Magie steht, Magie ist nicht echt, ihr kotzt mich an."

Das vollständige Interview mit Decontsructeam könnt ihr euch unten ansehen, in dem wir alles darüber erfahren, wie die Idee für das Spiel entstanden ist und wie die eng verbundenen Entwickler täglich zusammenarbeiten.