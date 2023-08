Ich habe noch nie ein Spiel des Entwicklers Deconstructeam gespielt, aber ich habe sehr gute Dinge gehört. Zwischen der Empfehlung, The Red Strings Club und der Tatsache, dass Devolver Digital das Spiel des Entwicklers erneut veröffentlicht, reichte es für The Cosmic Wheel Sisterhood, um mein Interesse zu wecken, und ich bin froh, dass es das getan hat, denn dieses Spiel ist einfach wunderbar.

Die Idee ist, dass du eine Hexe spielst, die in den letzten zwei Jahrhunderten auf einen Asteroiden verbannt wurde. In der Einsamkeit blickst du auf ein ewiges Wesen, das als Behemoth bekannt ist, mit dem du eine Reihe von Geschäften abschließt, die es dir ermöglichen, dem Exil zu entkommen, das dir aufgezwungen wurde. Der Haken an der Sache ist, dass der Deal dazu führt, dass die Behemoth letztendlich eine Zahlung auf der Grundlage der von Ihnen getroffenen Entscheidungen erfordert, und hier liegt die Grundlage von The Cosmic Wheel Sisterhood, da jede Entscheidung, die Sie treffen, ein Gewicht und eine Konsequenz hat.

Deconstructeam hat in diesem Spiel ein wirklich komplexes, aber geniales Dialogsystem geschaffen, das dir immer die Tür offen lässt, die Erzählung so zu lenken, wie es zu dir passt, und zu einem Ende führt, das völlig einzigartig und unterschiedlich ist, je nachdem, welche Entscheidungen du triffst. Der interessante Teil dieses Spiels kommt auch in Form des Tarot-Decks und des Lesens, über das die Behemoth alles lehrt. Ohne zu viel zu verraten, ist die Protagonistin Fortuna mehr als eine einfache Hellseherin, da sie tatsächlich die Fähigkeit hat, durch ihr handgefertigtes Deck und die darin erzeugten Lesungen über zukünftige Ereignisse zu entscheiden, was bedeutet, dass Sie die größtmögliche Kontrolle darüber haben, wie sich die Erzählung entfaltet.

Unnötig zu erwähnen, dass Sie die Geschichte auf einen mitfühlenden und freundlichen Weg führen oder stattdessen in die Rolle einer Kriegstreiberin schlüpfen können, die sich an denen rächen will, die ihr zuvor Unrecht getan haben. Die Entscheidungen liegen ganz bei dir, und während sich The Cosmic Wheel Sisterhood größtenteils wie ein interaktives Fiction-Abenteuer spielt, wirst du dank kreativer und interessanter Dialoge und Texte von jedem Gespräch vollständig gekapselt.

Werbung:

Die Entscheidungen, die du triffst, bestimmen auch die Charaktere, die du triffst, und die Art und Weise, wie sie mit dir interagieren. Die Sammlung von Charakteren ist breit gefächert und einzigartig und jeder hat seine eigene Geschichte zu erzählen und seine eigenen Motive für seinen Besuch auf deinem verbannten Asteroiden. Sie können ihnen in ihren Bemühungen helfen oder sie untergraben, Sie können ihnen angenehme und nützliche Tarot-Lesungen geben oder ihnen schreckliche Wahrheiten sagen. Es liegt wirklich an dir und dem Deck, das du erstellt hast.

Was die Kartenerstellungssuite betrifft, so dreht sich diese um ein Quad-Energy-System. Durch das Abschließen von Lesungen sammelst du Energie an, die darauf basiert, wie die Karte ursprünglich erschaffen wurde, d.h. aus den Elementen Luft, Wasser, Erde und Feuer. Wenn es darum geht, eine Karte zu erstellen, wählt man einen Hintergrund und dann ein paar dekorative Merkmale aus, solange man die nötige Energie in der Bank hat, um sie auszuwählen, und kann die Karte dann nach Belieben anordnen, indem man eine rudimentäre Design-Suite verwendet, die mich an den Call of Duty-Emblem-Ersteller aus dem erinnert Black Ops II Tage. Wie ich vorhin erwähnt habe, wird die Menge an Energie, die es gekostet hat, die Karte zu erstellen, jedes Mal zurückerstattet, wenn du sie während einer Lesung aus deinem Deck ziehst, d.h. je teurer die Karte, desto mehr Energie wird bei der Verwendung gewonnen.

Der Haken an der Kartenerstellung und dem Energiesystem ist, dass du auf Gelegenheiten stoßen kannst, bei denen du aufgefordert wirst, Energie für alternative Dialogergebnisse aufzuwenden, was bedeutet, dass du zwar daran interessiert bist, dein Deck ständig zu verbessern, es aber immer praktisch ist, etwas Energie auf der Bank zu sparen.

Werbung:

Was mir an The Cosmic Wheel Sisterhood am besten gefällt, ist nicht die Kartenerstellung, sondern die verschiedenen Aktivitäten, die du im Laufe der Geschichte ausführen musst. In einem Moment verhandelst du mit einem Charakter, der droht, deine fragwürdigen Handlungen unter den Bus zu werfen, im nächsten erlebst du eine Rückblende darüber, wie Fortuna zur Hexe wurde, und das alles, bevor du deinen eigenen Wahlkampf führst, um der neue Anführer des Hexenzirkels zu werden. Es gibt selten einen langweiligen Moment in diesem Spiel, und es ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein verzweigtes Erzählsystem richtig gehandhabt werden sollte.

Wenn es jedoch einen langweiligen Moment gibt und niemand gekommen ist, um Ihr verbanntes Haus zu besuchen, wird das Spiel sehr langweilig. Verständlicherweise, denn es soll sich so anfühlen, als wäre man im Exil in den Tiefen des Weltraums, aber wenn dies passiert, ist es am besten, einfach ins Bett zu gehen und zu schlafen, es sei denn, Sie möchten zum Spaß eine neue Karte erstellen, wobei dies fast wie ein End-Turn-Button in einem Strategiespiel funktioniert.

Dennoch, auch wenn es seine langweiligen Momente hat, ist The Cosmic Wheel Sisterhood zum größten Teil ein absolut wunderbares interaktives Fiction-Abenteuerspiel. Es ist fesselnd, bietet echten Humor und Emotionen, hat eine einzigartige und geniale Mechanik und ist vor allem wunderschön animiert. Deconstructeam hat eine Affinität zu pixelbasierten Kunstwerken und das zeigt sich auch hier in diesem Titel. Auch wenn Hexen und Tarot-Lesen vielleicht nicht jedermanns Stärke sind, wirst du mit The Cosmic Wheel Sisterhood nichts falsch machen, wenn du auf der Suche nach einem entspannenden, charmanten und unterhaltsamen Indie-Titel bist, den du auf PC oder Nintendo Switch spielen kannst.