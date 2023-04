The Continental verleiht dem Wickverse einen 70er-Jahre-Touch

Während man sagen könnte, dass wir in diesem Jahr dank des brillanten John Wick: Chapter 4 bereits genug von John Wick haben, erweitert sich dieses actiongeladene Universum im September weiter. Nein, hier wird Keanu Reeves' Mörder jedoch nicht im Vordergrund stehen, da diese dreiteilige Miniserie in den 70er Jahren spielen wird.

Die Serie, die als The Continental bekannt ist, wird die Entstehungsgeschichte hinter dem berühmten New Yorker Hotel erkunden und Colin Woodell als junge Version von Ian McShanes Winston sehen. Mel Gibson wird auch in dieser Serie zu sehen sein und eine Figur namens Cormac darstellen.

Wann The Continental erscheinen wird, wird die Serie ab September auf Peacock gestreamt. Was das für Regionen ohne diesen Dienst bedeutet, bleibt abzuwarten. Seht euch unten den Teaser-Trailer an.