The Conjuring wird als HBO Max-Serie fortgesetzt

Wir haben bereits berichtet, dass The Conjuring: Last Rites derzeit an den Kinokassen aufräumt und viele darauf gespannt sind, den Charakteren von Patrick Wilson und Vera Farmiga auf ihrem letzten Abenteuer zu folgen. Wie geht es weiter? Nun, wenn Sie dachten, Hollywood würde damit zufrieden sein, haben Sie sich geirrt (und ein wenig naiv).

Deadline berichtet nun, dass HBO Max bereits mit den Vorbereitungen für eine Conjuring-Serie begonnen hat und Nancy Won (Conjuring, Tiny Beautiful Things) als Showrunnerin und ausführende Produzentin sowie Peter Cameron und Cameron Squires (Agatha All Along, WandaVision) als Drehbuchautoren unter Vertrag genommen hat.

Wir wissen noch nicht genau, wann die Geschichte spielen wird oder wer darin mitspielen wird, aber wir gehen davon aus, dass Patrick Wilson und Vera Farmiga nicht beteiligt sein werden.