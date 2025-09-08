The Conjuring: Last Rites schreibt Warner Bros.-Geschichte mit dem zweitgrößten Horror-Kinostart aller Zeiten

HQ

The Conjuring: Last Rites hat in diesem Jahr wieder einmal bewiesen, dass der Horror im großen Stil zurückgekehrt ist, denn das letzte Kapitel der Conjuring-Saga hat das zweitgrößte Eröffnungswochenende für einen Horrorfilm aller Zeiten erzielt und weltweit 187 Millionen Dollar eingespielt.

Wie Variety feststellte,The Conjuring: Last Rites erzielt dies nicht nur einen großartigen Start mit einem Budget von 55 Millionen Dollar, sondern gibt Warner Bros. auch ein Stück Kassengeschichte, da es das erste Studio ist, das 7 aufeinanderfolgende Filme mit mehr als 40 Millionen Dollar eröffnet hat.

Nach einem ziemlich schlechten Start in das Jahr, nachdem er Joker: Folie a Deux herausgebracht hatte und mit Mickey 17 und The Alto Knights ins Straucheln geriet, kam Warner Bros. mit A Minecraft Movie wieder in Fahrt. Seitdem haben Filme wie Sinners, Weapons, Final Destination: Bloodlines, der F1-Film und Superman das Studio im grünen Bereich gehalten.

Warner Bros. hat Berichten zufolge in diesem Jahr bisher rund 600 Millionen US-Dollar an Kinogewinnen erzielt. Die meisten der Filme, die an ihren Eröffnungswochenenden mehr als 40 Millionen Dollar einspielten, blieben auch lange Zeit bestehen und erzielten noch mehr Gewinn, als sich gute Filme herumsprachen.