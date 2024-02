The Conjuring 4 wird das langjährige Horror-Franchise krönen

Es wurde nun bestätigt, dass The Conjuring 4 das abschließende Kapitel der beliebten übernatürlichen Horror-Franchise sein wird. Die Serie startete erstmals im Jahr 2013 und bisher wurden acht Filme im Franchise veröffentlicht (ohne den kommenden vierten Film).

Der Hollywood Reporter hat auch bemerkt, dass Michael Chaves zurückkehren wird, um die Horror-Fortsetzung zu inszenieren. Chaves hat zuvor bei zwei Filmen des Franchise Regie geführt: The Nun II und The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

Die Dreharbeiten zum vierten Film werden voraussichtlich im Sommer 2024 beginnen. Vera Farmiga und Patrick Wilson werden die Hauptrollen in dem Film spielen und das Drehbuch stammt aus der Feder von David Leslie Johnson-McGoldrick.