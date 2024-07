The Conjuring 4 Premiere im September nächsten Jahres

Es ist tatsächlich elf Jahre her, dass The Conjuring uns das Fürchten gelehrt hat, und seitdem haben wir Ed und Lorraine Warren (gespielt von Patrick Wilson und Vera Farmiga) in zwei Fortsetzungen und mehreren Spin-offs getroffen.

Aber jetzt nähern wir uns dem Ende der The Conjuring-Reihe mit The Conjuring 4: Last Rites. Wir wussten bereits, dass er nächstes Jahr Premiere haben soll, aber jetzt kann Variety verraten, dass er am 5. September 2025 stattfinden wird. Aber die Produktion hat noch nicht begonnen, so dass es so aussieht, als müssten wir noch eine Weile warten, bis wir irgendwelche konkreten Details über die Handlung erfahren.