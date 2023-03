The Completionist kauft jedes Spiel für die Wii U und 3DS eShops

HQ

Da die Nintendo Wii U und 3DS eShops in einer Woche geschlossen werden, versuchen viele Benutzer auf diesen Plattformen, die Spiele herunterzuladen, bevor sie für immer verschwinden. Nur wenige haben jedoch die Mittel, um jeden einzelnen Artikel in diesen Geschäften zu kaufen.

Hier kommt Jirard "The Completionist" Khalil ins Spiel, der alle Spiele, die in den Wii U und 3DS eShops erhältlich sind, für satte 22.791 US-Dollar gekauft hat. Er sammelte die Gelder über Sponsoring und wird die Spielesammlung an die Video Game History Foundation spenden, die sich für die Bewahrung der Videospielgeschichte einsetzt.

Neben den finanziellen Kosten für Khalil nahmen die Spiele viel Platz in Anspruch, wobei die Wii U-Titel bis zu 1,2 TB Speicherplatz ausmachten, während die 3DS-Spiele und DLCs nur 267 GB ausmachten.

Die Entscheidung von Nintendo, die Wii U und 3DS eShops zu schließen, wurde kontrovers diskutiert, insbesondere wenn man bedenkt, dass die virtuelle Konsole praktisch beendet wird, was bedeutet, dass Sie nur Retro-Spiele über den Switch Online-Service spielen können. Wenn Sie jedoch ein Spiel im Online-Shop kaufen, können Sie es jederzeit erneut herunterladen, und die Online-Funktionalität für die Konsolen endet auch nicht.