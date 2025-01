The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin ist in Schwierigkeiten Trotz monatelanger Dreharbeiten in den Büchern wurde die Produktion von Staffel 2 eingestellt.

HQ Wenn Ihnen die erste Staffel von Apple TV+ 's The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin gefallen hat, einer Comedy-Serie, die das Leben des berühmten Wegelagerers detailliert beschreibt, und Sie sehnsüchtig auf Neuigkeiten gewartet haben, wann weitere eintreffen werden, sollten Sie jetzt besser wegschauen. Variety hat berichtet, dass die zweite Staffel der Serie gegen eine große Wand gefahren ist und die Produktion eingestellt wurde. Die Serie wurde etwa drei Monate lang gedreht und hatte sogar eine Winterpause, aber es ist unklar, wann oder ob sie jetzt fortgesetzt wird, da Berichten zufolge Hauptdarsteller und ausführender Produzent Noel Fielding "nicht zur Arbeit gekommen ist". Die Serie wurde in Elstree mit Sky Studios gefilmt, aber mit dieser Situation im Hinterkopf sieht es so aus, als würde Apple dem Projekt den Stecker ziehen. In dem Bericht heißt es, dass viele der Produktionsmitarbeiter alles getan haben, um die Staffel fertigzustellen, und dass sie sehr aufgeregt waren von dem, was sie auf die Beine gestellt haben. Bisher gab es weder von Apple noch von Fieldings Vertretern einen Kommentar.