The Coma 2: Vicious Sisters erschreckt Ende nächster Woche PS4- und Switch-Spieler

Entwickler Devespresso Games und Publisher Headup werden am 19. Juni das Horrorspiel The Coma 2: Vicious Sisters auf Playstation 4 und Nintendo Switch veröffentlichen. Das Spiel ist bereits seit letztem Jahr auf dem PC erhältlich und eine Xbox-One-Version ist ebenfalls noch geplant (die kommt aber erst später). In The Coma 2: Vicious Sisters folgen wir der Sehwa-Hochschülerin Mina Park, die nach Schulschluss irgendwie in ihrer Schule gefangen ist. Ein bösartiges Wesen hält uns hier gefangen, deshalb liegt es an uns, Mina vor den bösen Mächten zu schützen, die auf diesem Schulgelände auf sie lauern. Um Rätsel zu lösen müssen wir die Umgebung genau erkunden und natürlich Gefahren ausweichen. Das Spiel überzeugt zudem mit einem spannenden visuellen Stil, der im Wesentlichen eine Kreuzung zwischen einer Manga-Seite und einem Papierpuppen-Diorama ist.

