The Coalition zeigt alle Multiplayer-Karten von Gears 5

Microsoft und Entwickler The Coalition haben diese Woche einen neuen Trailer für Gears 5 veröffentlicht, in dem wir schon einmal vorsorglich einen Blick auf die Mehrspielerkarten werfen dürfen, die mit der Veröffentlichung des Actionspiels im Multiplayer-Modus bereitstehen. Zusätzlich zu den klassischen Versus- und Horde-Karten werden vier Hive-Maps für den Escape-Modus präsentiert. Gears 5 erscheint am 10. September auf PC und Xbox One.

"In Gears 5 wollten wir die unterschiedlichsten Karten für Versus und Horde erstellen, wobei wir uns verstärkt auf dynamische Kartenelemente konzentrieren wollten, die dem Schlachtfeld eine gewisse Würze verleihen [und]das klassische Gitternetz auf den Karten [der früheren Spiele] durchbrechen", schreibt The Coalition.