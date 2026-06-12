The Coalition: "Wir haben nie darüber gesprochen, dass wir Gears of War: E-Day auf die PlayStation 5 gehen"

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Eine der größten Überraschungen während der Xbox Games Showcase war, dass Microsoft nun wieder exklusive Spiele entwickelt. Sowohl Gears of War: E-Day als auch Clockwork Revolution wurden als exklusive Konsolentitel bestätigt.

Dennoch gibt es starke Hinweise darauf, dass diese Entscheidung eilig getroffen wurde, obwohl Xbox-Manager behaupteten, die Entscheidung sei bereits einen Monat vor der Ankündigung intern bekannt gewesen. Tatsächlich wurde nur einen Tag nach der Präsentation von Gears of War: E-Day ein Trailer veröffentlicht, der die PlayStation 5 als eines der Formate auflistete – und E-Day wurde ebenfalls für die PlayStation 5 altersfreigegeben, am selben Tag, an dem es als Xbox-Exklusiv bestätigt wurde.

Eurogamer hat kürzlich an einer Fragerunde speziell zum E-Day teilgenommen und die Gelegenheit genutzt, um Klarheit darüber zu gewinnen. Es stellte sich heraus, dass The Coalition behauptet, es habe nie die Absicht gegeben, eine PlayStation-5-Version zu veröffentlichen (obwohl offizielle Videos sie für Sonys Konsole und die PEGI-Altersfreigabe auflisten), und Studio-Kreativdirektor Matt Searcy sagt:

"Nun, wir haben nie darüber gesprochen, dass es auf die PS5 geht."

Er wird dabei von Studio-Markendirektorin Nicole Fawcette unterstützt, die erklärt, dass "es nie geändert wurde."

Allerdings liegt es an dir, zu entscheiden, welcher Seite du glaubst, aber alles in allem scheint es, als gäbe es durchaus eine nahezu fertige PlayStation-5-Version des Spiels, die niemals das Licht der Welt erblicken wird.