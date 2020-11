The Coalition sägt Online-Server von Gears POP! nach eineinhalb Jahren ab

Die POP-Charaktere von Funco sind weltweit bekannt, deshalb ist die Zusammenarbeit mit Microsoft im Falle von Gears POP! zwar immer noch bizarr, aber nicht völlig kopflos. Als der Publisher den Strategietitel auf der E3-Bühne im Jahr 2018 vorstellte, war die initiale Reaktion der Zuschauer eher verhalten und im Gegensatz zu Gears Tactics ist das Handyspiel auch nicht so gut aufgenommen worden.

Tatsächlich muss das Interesse an Gears POP! so gering gewesen sein, dass sich The Coalition nach nur etwas mehr als einem Jahr dazu entschloss, die Online-Server auf iOS und Android herunterzufahren. Die Entwickler von Mediatonic haben das auf der Webseite des Spiels bekanntgegeben:

"Danke Gears! Zusammen haben wir unzählige Wellen der Horde abgewehrt und Feinde auf dem Versus-Schlachtfeld besiegt, aber leider schließt Gears Pop! am 26. April 2021. Bis zu diesem Zeitpunkt bringen wir einige unserer beliebtesten Events zurück, [unter anderem] wurden Kopfgeldprämien und die Wahrscheinlichkeit für Legendary Pins erhöht. Ab sofort wurden zudem In-App-Käufe deaktiviert. Vielen Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung."