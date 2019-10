The Coalition räumt ein, dass Mikrotransaktionen in Gears 5 nicht wie beabsichtigt funktionieren

Gears 5 kam letzten Monat bei uns an und obwohl viele Fans die Kampagne- und die Multiplayer-Komponenten bewundern (wie ihr in unserer Kritik nachlesen könnt), wurde das Spiel gleichzeitig für die Art und Weise kritisiert, wie Mikrotransaktionen entworfen wurden. Entwickler The Coalition hatte zuvor erklärt, dass sie glauben, der Industrie bei diesem Thema voraus zu sein, da sie Lootboxen mit zufälliger Beute für dieses neueste Kapitel fallen gelassen haben. Dass der Zufallsfaktor entfernt wurde, ist eine schöne Sache, doch betroffene Fans behaupten trotzdem, dass die Monetarisierung des Spiels unausgewogen sei:

Ein Fan fand die richtigen Worte, um dem Studio seine Ernüchterung näherzubringen: "Ich habe nur Angst, dass unser geliebtes Spiel-Franchise in die Richtung von [Star Wars] Battlefront II abdriftet. Ich weiß, dass ihr Jungs nicht dafür sorgen werdet, dass das Spiel Pay-to-Win wird. Die Preise und das Grinding sind für die Leute aber einfach lächerlich hoch, wenn sie diese Zeit oder das Geld nicht aufbringen können."

Das hat wiederum den Chef von The Coalition, Rod Fergusson, online zu einer Antwort verleitet:

"Wir lernen, während wir uns entwickeln. Das ist eine völlig andere Wirtschaft als noch bei Gears 4 (Gears Packs wurden mittlerweile entfernt), daher wird es ein wenig dauern, bis wir alle Probleme gelöst haben. Unser erster Versuch ist nicht unser Letzter und wir werden uns weiterentwickeln, bis wir es richtig machen."

Was haltet ihr von den Mikrotransaktionen in Gears 5?