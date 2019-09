The Coalition präsentiert PC-Anforderungen von Gears 5

Gears 5 ist zwar auf der Xbox One zu Hause, doch PC-Spieler dürfen sich ebenfalls auf die derbe Actionserie freuen. Um dort mit anderen potenten Vertretern des Third-Person-Genres mitzuhalten, hat das Studio die Power der Konsole voll ausgenutzt und ganz sicher nicht an Technik gespart. Das macht sich auch auf die PC-Umsetzung bemerkbar, wie uns die PC-Anforderungen verraten, die der Entwickler vor kurzem teilte. Satte 80 Gigabyte nimmt das Game von eurer Festplatte ein, ob euer System die empfohlenen Spezifikationen packt, entnehmt ihr den unteren Daten. Gears 5 erscheint am 10. September.

Minimum:

Prozessor: AMD FX-6000 series / Intel i3 Skylake

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: AMD Radeon R9 280 / Nvidia Geforce GTX 760 / Nvidia Geforce GTX 1050

Empfohlen:

Prozessor: AMD Ryzen 3 / Intel i5 Skylake

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: AMD Radeon RX 570 / Nvidia Geforce GTX 970 / Nvidia Geforce GTX 1660 TI