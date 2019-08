The Coalition präsentiert Escape-Modus und Map-Builder für Gears 5

The Coalition hat bereits häufig davon gesprochen, wie umfangreich ihr neues Gears 5 ausfallen wird und dass ihr Team sich auf den Ausbau verschiedener Facetten der Spielerfahrung konzentriert hat. Dafür steht zum Beispiel der neue Escape-Spielmodus, der auf der diesjährigen E3 vorgestellt wurde. In einem neuen Trailer geht das Studio auf diese Komponente noch einmal genauer ein und erklärt die Grundzüge des Spielmodus. Außerdem haben sie diese Woche ein weiteres Video veröffentlicht, in dem wir einen Map-Editor sehen. Spieler können sich also darauf einstellen, eigene Inhalte zu kreieren, sobald Gears 5 am 10. September auf Xbox One und PC erscheint.

