The Coalition offenbart alles, was du über Gears of War: E-Day Multiplayer wissen musst

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Es sind nur noch zwei Monate und eine Woche bis zur Veröffentlichung von Gears of War: E-Day, in der die Serie zu ihrer etwas düstereren und gewalttätigeren Vergangenheit zurückkehrt. Wir müssen dieses atemberaubende Spiel mehrmals sehen, aber der Fokus lag auf dem Einzelspielermodus.

Heute jedoch haben sie den Schleier für den Mehrspielermodus, der ebenso wichtig ist, gelüftet und den neuen Spielmodus Horde Siege vorgestellt. Wellenbasierter Kampf gelang mit Gears of War 2 der Durchbruch, und nun will The Coalition die Gears of War-Reihe erneut die Messlatte setzen und die Zukunft dieses Spielstils definieren.

Neu ist, dass Horde Siege von zwölf Leuten gespielt wird, aber nicht als eine große Gruppe, sondern in drei Trupps mit jeweils vier Jägern aufgeteilt ist. Ein längerer Artikel auf der offiziellen Website stellt das Konzept nun vor, was ehrlich gesagt wirklich unterhaltsam klingt: Jede Truppe hat ihre eigenen Ziele und Kriegsgebiete, aber ihre Wege kreuzen sich schließlich auf dem Weg zu einem gemeinsamen Finale:

"Horde Siege ist unsere neue 12-Spieler-Weiterentwicklung des ikonischen Gears-Wellen-Survival-Modus. Zum ersten Mal überhaupt kämpfen mehrere Trupps gemeinsam auf völlig neuen Karten, die in der Stadt Kalona spielen.

"Jede Gruppe wird mit ihrer eigenen Mission eingesetzt, nimmt an einer laufenden Schlacht teil, kreuzt sich mit anderen Trupps und stellt sich dringenden Herausforderungen, bevor sie sich einem intensiven letzten Kampf und der Evakuierung stellen.

"Die Kombination aus drei COG-Trupps, größeren Horde-Karten und einer Mischung von Missionstypen schafft ein dynamischeres PvE-Erlebnis, bei dem Bedrohungen, Ziele und Chancen ständig wechseln. Das Kernziel von Horde Siege ist im Grunde immer noch Gears: den Locust überleben, deinen Trupp unterstützen und jede Feuerkraft einsetzen, um als Sieger hervorzugehen."

Es klingt auf jeden Fall nach etwas, das sehr populär werden wird und wahrscheinlich von anderen in Zukunft kopiert wird. Aber natürlich gibt es auch den Standard-Versus-Modus, und das Grundkonzept ist reduziert und frei von Gimmicks:

"Alle unsere Versus-Modi sind 4 gegen 4, auf faire Starts und ausgewogenes Gameplay ausgelegt. Alle Spieler beginnen jedes Match mit denselben Ausrüstungswaffen und Ausrüstungen, wobei der Fokus auf Können, Teamarbeit und Entscheidungsfindung liegt. Es gibt keine Waffenmods in Versus, also startet jede Waffe und jeder Spieler auf demselben Spielfeld."

Wir haben auch ein wirklich tolles Video zum Teilen, das ihr euch unten ansehen könnt.