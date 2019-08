The Coalition glaubt, dass sie den Kampf um die Entfernung von Lootboxen anführen

Gears of War 4 wurde zu einer Zeit veröffentlicht, in der Beutekisten in den meisten großen Spielen fest integriert waren, doch die Fortsetzung kommt erscheint in einer Zeit des Umschwungs. Kritische Meinungen der Verbraucher und wegweisende Entscheidungen auf politischer Ebene haben dafür gesorgt, dass die Mikrotransaktionen von der Branche nicht mehr ganz so akzeptiert sind, wie noch zuvor.

Gears 5 habe aus diesem Grund "nur" direkte Mikrotransaktionen, die Fortschritte fördern oder optischer Natur sind. Multiplayer Director Ryan Cleven von The Coalition ist aus diesem Grund der Ansicht, dass das Studio im Kampf um die Entfernung von Lootkisten die Branche an vorderster Front vertritt. In einem Interview mit GamesIndustry sagte er:

"Wir sind wirklich der Meinung, dass wir der Branche voraus sind, wenn es darum geht, Lootkisten loszuwerden. [Wir stellen sicher], dass wir sowohl Leute bedienen können, die ihren Fortschritt beschleunigen oder kosmetische Gegenstände mit Geld verdienen wollen, [wir] bewahren [gleichzeitig aber] auch die Integrität des Spielerlebnisses."

Was haltet ihr von Clevens Meinung? Wir haben noch keine Eindrücke davon sammeln dürfen, wie sich käufliche Fortschritts-Booster auf das Spielerlebnis auswirken. Gears 5 erscheint am 10. September auf Xbox One und PC.