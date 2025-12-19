The Coalition: "Gears of War: E-Day ist unser bisher ehrgeizigstes Spiel"

HQ

Mitten in all den Neuigkeiten zu The Game Awards am Freitag kündigte Microsoft plötzlich an, dass sie Ende Januar ihr eigenes Xbox-Event abhalten werden – ein Konzept, das sie nun schon seit mehreren Jahren umsetzen. Wir wissen nicht, was wir sehen werden (außer Fable und Forza Horizon 6), aber wir merken, dass The Coalition erst neulich erneut gesagt hat, dass Gears of War: E-Day 2026 erscheinen wird und dass sie nun ein Interview mit Xbox Wire geführt haben.

Das klingt auf jeden Fall so, als würden sich die Dinge für das Spiel voranschreiten. Im Interview spricht das Studio über sein Ehrgeiz dieses Mal und sagt, dass sie noch nie zuvor einen so ambitionierten Titel geschaffen haben und die Marke auffrischen möchten:

"Nächstes Jahr jährt sich Gears of War zum 20. Mal, und wir können uns keinen größeren Weg vorstellen, das zu feiern, als mit der Veröffentlichung von Gears of War: E-Day. Das ist unser bisher ehrgeizigstes Spiel, komplett von Grund auf in Unreal Engine 5 gebaut, um sich wie Gears anzufühlen und sich wie neu zu spielen."

Wir wussten bereits, dass es eine Art Prequel zu den anderen Spielen ist und dass wir deutlich jüngere Versionen von Marcus Fenix und Dominic Santiago treffen werden. Und anscheinend macht das es zu einem perfekten Ort für Neueinsteiger, um in die Serie einzusteigen:

"Das ist eine Rückkehr zu unseren Wurzeln, während Marcus und Dom zum ersten Mal überhaupt gegen die Heuschrecke antreten. Es ist der beste Ort, um ins Gears-Universum einzutauchen, und wir können es kaum erwarten, nächstes Jahr mehr zu teilen."

Etwas, worauf man sich freuen kann! Hoffentlich sehen wir mehr auf Microsofts Dev Direct am 26. Januar.