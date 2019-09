The Coalition: "Gears 5 ist kein Teil einer Trilogie"

Gears of War ist damals ursprünglich als Trilogie konzipiert und veröffentlicht worden, was der ehemalige Entwickler Epic Games während der Produktion ihres Epis zu keiner Zeit verbarg oder gar zu kaschieren versuchte. Genau aus diesem Grund dachten einige Fans auch, dass Gears of War 4 den Beginn einer neuen Trilogie markieren würde und dass das neue Gears 5 den Auftakt für den Epilog liefert. Das soll das neue Game aber nicht tun, stellte Rod Fergusson, Chef bei The Coalition, im Interview mit GamesBeat klar. Die aktuelle Serie werde nicht länger als Trilogie verstanden, sondern als fortlaufende Saga betrachtet. Dementsprechend würden etwaige Story-Ansätze möglicherweise auch mehr als drei Kapitel umfassen:

"Wir versuchen aus der Trilogie-Denkweise herauszukommen. Das Wort, das ich jetzt mag, ist 'Saga'. Die Idee, dass wir uns [nur] auf einen Anfang, eine Mitte und ein Ende beschränken wollen [...] das ist [wie] Das Imperium schlägt zurück. Für uns geht es nur darum, wohin die Geschichte führen könnte und welche Geschichten wir erzählen wollen. [Gears 5] ist nur eine Fortsetzung der Saga."

Die unendliche Geschichte von Gears of War scheint also noch kein fixes Ende zu haben, wie gefällt euch diese Herangehensweise?