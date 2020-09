The Chemical Brothers musizieren zum Launch-Trailer von Crash Bandicoot 4: It's About Time

Activision lässt sich nicht zweimal bitten, um uns neue Trailer zu ihren kommenden Spielen zu zeigen und so ist es auch beim neuen Launch-Video zu Crash Bandicoot 4: It's About Time. Studio Toys for Bob hat uns einige neue Eindrücke aus dem Jump'n'Run mit wechselnder Kameraperspektive aufbereitet und noch einmal auf die großen Verkaufsargumente hingewiesen. Im Hintergrund spielen übrigens The Chemichal Brothers mit ihrem Song "Go".

Neben Hauptfigur Crash stehen in diesem Abenteuer mehrere spielbare Charaktere bereit und einige verändern das Plattforming in den Leveln. Spielerisch neu sind vor allem die Maskenkräfte, mit denen wir die Schwerkraft beeinflussen oder anderen Unfug anstellen. Ab dem 2. Oktober steht das Spiel auf PS4 und Xbox One bereit und wer digital vorbestellt, erhält ab sofort Zugang zu einer spielbaren Demo mit den ersten beiden Leveln. Was euch darin erwartet, verraten wir euch in dieser kleinen Vorschau.