The Cave Diver liefert klaustrophobischen, physikbasierten Horror

Lust auf ein wirklich klaustrophobisches Abenteuer? Dann könnte das neu angekündigte The Cave Diver genau das Richtige für Sie sein. Es ist ein physikbasiertes Horrorspiel, in dem du in die Rolle eines Höhlenforschers schlüpfst, der durch enge, pechschwarze Tunnel kriecht - wo jede Bewegung sorgfältig geplant werden muss, um nicht stecken zu bleiben... und im Sterben.

Die Inspiration von QWOP ist klar: Du steuerst jeden Arm einzeln, um zu klettern, zu greifen und dich durch die erstickenden Räume zu ziehen, wobei jeder fehlgeschlagene Versuch als düstere (und seltsam charmante) Erinnerung zurückbleibt. Das Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen, und Sie können sich den Trailer unten ansehen.

Ist The Cave Diver etwas, das Sie wagen würden, es zu versuchen?