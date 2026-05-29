The Cat in the Hat: Regnerisches Day Chaos bietet familienfreundlichen, unvorhersehbaren Spaß

Gegen Ende des Jahres erwarten wir einen brandneuen Animationsfilm The Cat in the Hat, der in die Kinos kommt, und natürlich ist es mit einem so ikonischen familienfreundlichen Film, der bald Premiere feiert, nur logisch, dass es auch noch ein familienfreundliches Videospiel gibt, das auf der chaotischen Katze basiert.

Dr. Seuss Enterprises hat sich mit Outright Games und dem Entwickler Causal Brothers zusammengetan, um den Titel The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem zu erschaffen, wobei es sich um ein Partyspiel handelt, das "Spieler in eine Welt voller verspieltes Chaos und unvorhersehbaren Spaßes einlädt". Es ist entweder solo oder mit bis zu vier Freunden in lokaler Action spielbar, und die Spieler können in die Rolle von Sally, Johnny, Thing 1, Thing 2 und Little Cat A schlüpfen, während das Hauptsäugetier, Die Katze mit Hut (und der geliebte Fisch), das Erlebnis als Kommentatoren betreut.

Für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch am 30. Oktober (nur wenige Tage vor der Premiere des Films) wird uns mitgeteilt, dass das Spiel zwei Kernmodi bieten wird. Das Hauptspiel ist Find the Cat, eine Art schnelles Versteckspiel, während das zweite eine Reihe von Minispielen ist, die insgesamt 18 Aktivitäten zum Durchblättern bieten.

Darüber hinaus wird uns in der Pressemitteilung der Ankündigung mitgeteilt, dass das Spiel grundsätzlich mit Blick auf Zugänglichkeit und Wiederspielbarkeit konzipiert wurde – und dabei Dr. Seuss' charakteristische Reime und schelmische Art.

Sehen Sie sich unten den Ankündigungstrailer zum Spiel sowie einige Bilder der Action an.