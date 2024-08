The Casting of Frank Stone Vorschau: Dead by Daylight mit supermassivem Flair

HQ

Obwohl es fast ein Jahrzehnt alt ist, ist Dead by Daylight tatsächlich einer der zugänglichsten Live-Titel, die es heute gibt. Sie können diesen asymmetrischen Horrortitel starten, ohne ihn jemals zuvor erlebt zu haben, und nach ein paar Stunden fühlen Sie sich wohl in dem, was er auf den Tisch bringt (mechanisch gesehen werden Sie sich emotional weniger wohl fühlen...). Aber, wenn dich die Langlebigkeit des äußerst beliebten Spiels von Behaviour Interactive immer noch abschreckt, gibt es Möglichkeiten, in die weite Welt einzusteigen, ohne das Kernspiel selbst zu spielen, und eine dieser Möglichkeiten ist das kommende The Casting of Frank Stone.

Um es klar zu sagen, dies ist nicht wirklich ein Dead by Daylight Spiel. Ja, es spielt im selben Universum. Ja, es wird von Behaviour Interactive veröffentlicht. Aber es wurde auch von Supermassive Games entwickelt und ist ein erzählerisches Horror-Abenteuer, das den gleichen Stilen und Insignien entspricht, an die wir uns in The Dark Pictures Anthology, The Quarry und Until Dawn gewöhnt haben. Das bedeutet, dass du dich auf ein Kinoerlebnis freuen kannst, das fast wie in einem Horrorfilm ist, eines, in dem du Entscheidungen triffst und Quick-Time-Ereignisse überwindest, um die Geschichte zu formen und dich auf einen Weg zu einem von vielen Enden zu schicken. Also, nein, es ist kein asymmetrisches Horrorspiel, in dem es darum geht, Killern zu entkommen, die von deinen Freunden gespielt werden oder umgekehrt.

Ist das eine schlechte Sache? Überhaupt nicht. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die Kombination der tiefen IP von Dead by Daylight mit den Talenten und der Expertise von Supermassive eine himmlische Kombination ist. Es ist nichts, was wir nicht schon einmal gesehen haben, aber das ist in Ordnung, denn es ist mühelos furchterregend und unangenehm, hat eine wirklich tiefe und authentische Atmosphäre, die es mit vielen Horrorprojekten auf dem Markt aufnehmen kann, plus komplizierte und abwechslungsreiche Dialoge mit vielen Entscheidungen, die es dir ermöglichen, die Erzählung zu verändern und zu testen, wie die Dinge ausgehen werden, wenn du verschiedene Entscheidungen triffst. Es ist Supermassive durch und durch. Und das erstreckt sich auf die Benutzeroberfläche, das Charakterdesign und die Modelle, die kooperativen Elemente und so weiter. Der Punkt, den ich versuche zu machen, ist, dass, obwohl es sich um ein sehr einzigartiges Projekt handelt, da es sich um eine Dead by Daylight -Erfahrung eines Drittanbieters handelt, es auch sehr vertraut ist.

Aber wie auch immer, kommen wir zum Fleisch an den Knochen. The Casting of Frank Stone ist eine Geschichte, die sich mit dem Geheimnis von Cedar Hills befasst, in dem ein sadistischer Mörder, der in einem düsteren Stahlwerk ansässig ist, die ahnungslosen Stadtbewohner hervorgebracht und auf sie losgelassen hat. Für den Demo-Teil habe ich es nicht geschafft, so weit zu kommen, da sich dieser kurze Vorgeschmack auf das Spiel um die ersten 30 Minuten drehte, in denen wir in die Rolle von Sam Green schlüpfen, einem örtlichen Polizisten, der mit der Untersuchung des Stahlwerks beauftragt ist, um ein entführtes kleines Kind zu finden. Du erkundest diese dunkle Umgebung, sammelst Gegenstände und Werkzeuge, die es dir ermöglichen, neue Gebiete zu erreichen, und reist schließlich tief in die Eingeweide des Stahlofens und stellst dich einem Mörder, der versucht, das Kind für ein verdrehtes Ritual zu benutzen. Was hier passiert, liegt bei Ihnen und wie Sie auf Quick-Time-Ereignisse reagieren und schnelle Entscheidungen treffen, indem Sie Dialogoptionen auswählen, die häufig auftauchen. Bei meinem ersten Durchspielen der Demo habe ich das Kind gerettet, den Mörder besiegt und scheinbar die Stadt gerettet. Ich sage anscheinend so, als ob etwas viel Dunkleres in den Schatten lauert...

Das Gameplay ist sehr einfach. Die Erkundung ist einfach und beinhaltet hauptsächlich das Herumwandern in kleinen offenen Bereichen, um interaktive Objekte zu finden, die der breiteren Geschichte und Erzählung ein wenig zusätzliche Farbe und Tiefe verleihen. Die interaktiven Optionen scheinen auch recht rudimentär und begrenzt zu sein, aber das liegt daran, dass die Hauptzutat von The Casting of Frank Stone (wie bei anderen Supermassive Spielen) die Kernhandlung ist, die dich fesselt und in Atem hält. Ob es so weitergehen kann, bleibt abzuwarten, aber dieser Eröffnungsgeschmack, in den ich eingeweiht wurde, hat definitiv beeindruckt.

Was ich über das Spiel sagen möchte - und das ist vielleicht etwas, das rechtzeitig zur Veröffentlichung am 3. September behoben wird - ist, dass die PC-Leistung etwas verrückt war. Das Spiel hatte ein paar Einfrierungen und erforderte den einen oder anderen Neustart beim Navigieren durch die Einstellungsmenüs, und die Bildrate war manchmal auch etwas abgehackt. Wie so oft bei fotorealistischen Grafiken und Charaktermodellen gibt es auch gelegentlich seltsames Verhalten, insbesondere bei der Bewegung der Lippen eines Charakters, aber insgesamt schien The Casting of Frank Stone die gleiche Liebe zum Detail zu haben wie andere Supermassive -Projekte.

Wie auch immer man es dreht und wendet, The Casting of Frank Stone entwickelt sich zu einer sehr interessanten Ergänzung des Dead by Daylight -Universums. Es ist zweifellos aufregend für DbD-Veteranen, aber auch fesselnd für diejenigen, die weniger in die Geschichte des Horrortitels verwickelt sind. Es gibt spannenden Horror und eine großartige Atmosphäre, eine fesselnde Erzählung und Entscheidungen, die getroffen werden müssen, und jede Menge Geheimnisse, die es zu enträtseln gilt, und ich freue mich darauf, es Anfang September in voller Länge zu sehen.