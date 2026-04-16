The Caribou Trail wird im Mai eine neue Perspektive auf die Welt War Ich bieten

Während der Galaxies Spring Showcase, der nächsten in der Flut von Spiele-Showcases und Sendungen, die bisher das Jahr 2026 geprägt haben, tauchte der Entwickler Unreliable Narrators auf, um ein Update zum kommenden narrativen Abenteuertitel The Caribou Trail zu geben.

Das große Update, das man beachten sollte, ist, dass das Spiel kurz vor dem Start steht, da The Caribou Trail bereits am 14. Mai auf PC und PS5 erscheinen wird, was bedeutet, dass es weniger als einen Monat bis zum Release ist. Dies wurde in einem neuen Trailer bestätigt, der ein wenig zusätzliches Gameplay hervorhob.

Was The Caribou Trail betrifft, so scheint das Spiel eine neue Perspektive auf den Ersten Weltkrieg zu bieten, indem es drei Soldaten begleitet, die die Wahrheit über den Konflikt erfahren und einfach versuchen, die Schrecken zu überleben. Das Gameplay beinhaltet Grabengraben, das Sammeln von Hundemarken und das Übernehmen von waghalsigen Missionen, die alle weiter zeigen, wie Soldaten mit einer falschen Interpretation dessen, was sie erwartet, in den Krieg geschickt wurden.

Wirst du nächsten Monat The Caribou Trail spielen?