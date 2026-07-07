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Es ist großartig, wenn Spiele etwas zu sagen haben, besonders wenn sie uns vielleicht gleichzeitig etwas beibringen wollen. Es passiert nicht oft, aber wenn doch, interessiert mich das. The Caribou Trail ist eines dieser Spiele, und nach seiner Veröffentlichung auf dem PC Mitte Mai ist es nun auch auf der PlayStation 5 erhältlich.

The Caribou Trail erzählt die Geschichte der Schlacht von Gallipoli, die 1915 während des Ersten Weltkriegs auf der Gallipoli-Halbinsel in der Türkei stattfand. Es handelte sich um eine bedeutende alliierte Militäroffensive gegen das Osmanische Reich, und die Schlacht wurde später für ihre hohen Verluste berüchtigt, wobei Schätzungen zufolge mehr als 130.000 Soldaten starben und mehr als eine Viertelmillion verwundet wurden. Die Schlacht war auch bekannt für das oft langwierige und zermürbende Patt im Kampf, bei dem die Truppen sich über die Gräben hinweg gegenüberstanden, ohne Aussicht auf eine Konfliktlösung.

Ein weiteres besonderes Merkmal der Schlacht von Gallipoli war die Teilnahme von mehr als 12.000 kanadischen Freiwilligen aus Neufundland. Sie taten dies, weil Neufundland zu dieser Zeit eine selbstverwaltete Kolonie innerhalb des Britischen Empires war und die Truppen von dort hauptsächlich aus jungen Fischern und Holzfällern bestanden, die mit wenig Ausbildung in den Krieg geschickt wurden.

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In The Caribou Trail spielst du den jungen Soldaten Fisher, der zusammen mit seinen beiden Freunden in die britische Armee eintritt und schließlich an die Front nach Europa geschickt wird. Die Geschichte konzentriert sich nicht auf die Kämpfe selbst, sondern auf das tägliche Leben der Soldaten in den Schützengräben, ihre Sehnsucht nach Kanada und die Kameradschaft in den trostlosen und kalten Schützengräben.

Das Spiel stammt vom kanadischen Studio Unreliable Narrators mit Sitz in Montreal, wo CEO Christopher Chancey ein Nachfahre von Neufundländern ist – dessen eigener Vorfahre während des Ersten Weltkriegs gefallen ist – was die Geschichte für das Entwicklungsteam zu einer recht persönlichen Geschichte macht.

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The Caribou Trail ist ein einfaches narratives Adventure-Spiel, fast wie ein "Walking Simulator", und kann in etwa 3-5 Stunden abgeschlossen werden. Die Erzählung ist eindeutig der zentralste Aspekt des Spiels, und man sollte hier nicht viel Gameplay erwarten. Die meiste Zeit verbringst du in den Schützengräben, wo du einfache Aufgaben erledigen musst, wie das Ausliefern von Post, die Instandhaltung der Schützengräben, das Gespräch mit dem Oberbefehlshaber und das Kochen in einem (vermutlich absichtlich) monotonen Minispiel, das dir Zeit gibt, den Geschichten der Soldaten von zu Hause aus zu hören oder die Gedanken und Ängste, die sie in den Schützengräben tragen, zu hören.

Es gibt jedoch auch kleine Missionen, bei denen man beispielsweise während eines kurzen Waffenstillstands mit den Türken auf das offene Schlachtfeld aufbrechen muss, um gefallene Kameraden zu finden und ihre Hundemarken zu bergen, damit ihre Familien zu Hause sicher sein können, was mit ihren Liebsten geschehen ist. Es ist herzzerreißend, die letzten Gedanken dieser toten Soldaten zu lesen, die sie aufschreiben konnten, bevor sie ihren Verletzungen erliegen.

Die Spielmechaniken sind einfach und dienen ausschließlich dazu, die Geschichte zu unterstützen, anstatt fesselndes und fesselndes Gameplay zu schaffen. Abgesehen vom wirklich gut umgesetzten Ende ist der Großteil des Spiels relativ langweilig, was wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung der Entwickler ist, um dem Spieler die Monotonie des Lebens in den Schützengräben zu vermitteln. Funktioniert das Spiel gut als Spiel? Nein. Funktioniert das gut als Geschichte? Ja, das tut es. Es ist eher eine einfache interaktive Erzählung als ein Spiel, und wenn man sich darin und in die Charaktere eintauchen kann, hat das Spiel Erfolg gehabt.

The Caribou Trail ist daher ein einfaches Spiel mit einer starken Erzählung im Kern. Ich vermute, die Entwickler haben versucht, die Banalität, die die Soldaten in den Schützengräben erlebten, zu vermitteln, und man könnte sich fragen, ob es eine gute Idee ist, Banalität durch ein Spiel zu vermitteln? Ich bin mir da etwas unsicher, und es war ziemlich mühsam, das durchzustehen, obwohl es nur 3-5 Stunden dauert.

Wenn du dich für Geschichte interessierst, ist The Caribou Trail ein gutes Erlebnis, aber wenn du ein Kriegsspiel suchst, bist du hier falsch. Das ist eine interaktive Erzählung, wenn auch so einfach, dass das Gameplay fast den Rest des Spiels mit in den Schatten zieht. Ich akzeptiere, dass die Erzählung im Mittelpunkt steht, aber da wir es mit diesem Spiel zu tun haben, muss der Spieler von Zeit zu Zeit eingebunden werden. Das Spiel erzählt jedoch eine fesselnde Geschichte, die es auf jeden Fall wert ist, erzählt zu werden.