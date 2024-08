The Callisto Protocol wurde laut dem Regisseur zu früh veröffentlicht

HQ

Als The Callisto Protocol im Dezember 2022 veröffentlicht wurde, litt es unter vielen technischen Mängeln. Striking Distance bat den Publisher Krafton um mehr Zeit und Regisseur Glen Schofield sagte, dass sie weitere dreieinhalb Monate bis zur Veröffentlichung brauchten, aber Krafton weigerte sich und die Entwickler mussten es veröffentlichen. Das führte dazu, dass Inhalte gekürzt wurden und technische Probleme auftraten, und mit anderen Worten, diese zusätzlichen Monate hätten dazu beigetragen, das Spiel viel, viel besser zu machen.

"Es ist nicht so, dass es dich weniger Geld kostet, weil du es drei Monate früher rausbringst, denn wenn ich es einfach so gemacht hätte, wie es läuft, hätte ich niemanden hinzufügen müssen. Aber wenn man es machen will, bedeutet das, dass ich alles um dreieinhalb Monate beschleunigen muss, was bedeutet, dass ich die Leute hier hineinquetschen muss."

