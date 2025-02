The Callisto Protocol Studio entlässt weitere Unternehmen

HQ

Striking Distance Studios - der Entwickler hinter dem Survival-Horror-Spiel The Callisto Protocol aus dem Jahr 2022 - hat nach einer Phase der Entlassungen im August 2023, kurz nach der Veröffentlichung des ersten DLCs des Spiels, weitere Entlassungen angekündigt.

Diese Entlassungen wurden zuerst durch Posts auf LinkedIn entdeckt, wobei ein Mitarbeiter sagte, dass "die meisten Entwickler entlassen wurden". Striking Distance behauptet jedoch, dass es weiterhin in Betrieb ist und dass diese Kürzungen keines seiner aktuellen Projekte beeinträchtigt haben.

"Striking Distance Studios hat die Größe seines Teams reduziert, um agil zu bleiben, was ein nachhaltiges Umfeld für das Studio in seiner aktuellen Entwicklungsphase schafft", sagte ein Vertreter gegenüber PCGamer. "Das Studio bleibt in Betrieb, und diese Änderungen werden sich nicht auf den geplanten laufenden Support auswirken. Weitere Änderungen sind derzeit nicht geplant."

Trotz der Hoffnung auf ein besseres Jahr scheint das Jahr 2025 dem gleichen Trend zu folgen wie 2023 und 2024, wenn es um Entlassungen im Gaming-Bereich geht.