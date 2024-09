The Callisto Protocol scheiterte laut Krafton-CEO an mangelndem Gameplay

HQ

The Callisto Protocol war ohne Zweifel eines der am meisten gehypten Spiele der Vergangenheit. Gelobt für seine beeindruckende Grafik und seinen extremen Horror. Aber bei der Veröffentlichung wurde das Spiel mit lauwarmen Kritiken und nicht gerade herausragenden Verkäufen aufgenommen. Etwas, worüber sich der CEO von Krafton, Changhan "CH" Kim, jetzt geäußert hat.

Kim gab zu, dass das Spiel wegen eines großen Problems nicht ins Schwarze getroffen hat: dem Gameplay. Das Team war hin- und hergerissen, ob ihre Richtung solide war, und konzentrierte sich stark darauf, das Spiel zu einem visuellen Hingucker zu machen. Aber das bedeutete, dass das Gameplay – das, was wirklich zählt – in den Schatten gestellt wurde. Kim glaubt nun, dass dieser Mangel an Fokus auf das Gameplay letztendlich zum Untergang des Spiels geführt hat.

Während eines Gesprächs mit Game Developer sprach er ausführlich darüber, dass das Gameplay in Wahrheit das Wichtigste ist und sagte:

Dies ist ein narratives Einzelspieler-Spiel, das visuell atemberaubend und ein qualitativ hochwertiges Spiel ist, das man sich ansehen kann. Trotzdem ist der Kern des Spiels das Gameplay. Das Gameplay steht an erster Stelle, das habe ich mit The Callisto Protocol gelernt. Es könnte das qualitativ hochwertigste Spiel der Welt sein, aber wenn Sie keinen Gameplay-Vorteil haben - wenn Sie Ihr Gameplay nicht von Ihren Konkurrenten unterscheiden können - funktioniert es nicht. Das konnte ich noch einmal bestätigen

