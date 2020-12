The Callisto Protocol ist das neue Spiel des Dead-Space-Entwicklers Glen Schofield

"The Callisto Protocol ist ein narrativer Survival-Horror-Titel aus der dritten Person." Mit diesen Worten bewirbt Glen Schofield, der Schöpfer von Dead Space und einiger Call-of-Duty-Spiele, seine neueste Arbeit. Der erfahrene Entwickler arbeitet seit etwas über eineinhalb Jahren mit einem kleinen Team namens Striking Distance Studios an diesem Projekt, das offenkundige Ähnlichkeiten zur Horrorsaga von EA aufweist. In der ersten Projektvorstellung haben wir erfahren, dass The Callisto Protocol 300 Jahre in der Zukunft spielt. Die Handlung führt uns auf den Jupitermond Callisto, wo es ganz offensichtlich nicht mit rechten Dingen zugeht. Der Titel werde laut Schofield für "PC und Konsolen" produziert, soll aber nicht vor 2022 veröffentlicht werden.

