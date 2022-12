HQ

Es passiert nur in den seltenen Fällen, dass wir einen AAA-aussehenden Big-Budget-Schwergewichtler von einem brandneuen Entwickler bekommen. Die etablierten Goliaths in diesem Geschäft sind so fest verwurzelt, dass diejenigen, die über die Budgets verfügen, oft Namen sind, die wir kennen, und sie arbeiten auch mit bekanntem geistigem Eigentum.

So haben die meisten etablierten Pressen, und auch die Verbraucher, wie es scheint, von Anfang an ihr Interesse durch The Callisto Protocol geweckt. Eine brandneue IP, eine ohne Multiplayer oder soziale Aspekte, ohne Lootboxen oder Mikrotransaktionen, ohne weitläufige offene Welt oder jede Menge zusätzlicher Nebeninhalte, um die Spieler auf unbestimmte Zeit zu beschäftigen. Nein, The Callisto Protocol ist eine neue IP, eine neue Horror-IP wohlgemerkt, die sich damit zufrieden zu geben scheint, Sie für etwas in der Art von 12-15 Stunden zu unterhalten, und bietet Ihnen keine Möglichkeit, anschließend mit ihr zu interagieren, außer ein zusätzliches Durchspielen zu übernehmen - weil es Spaß macht. Was für ein neuartiges Konzept.

Dies ist bereits ziemlich erfrischend, da wir alle durch die Slog navigieren müssen, die unsere serviceorientierte Realität ist, gefüllt mit endlosem Füllstoff und unaufhörlicher Monetarisierung. Es fühlt sich billig an zu sagen, dass das Callisto-Protokoll an dieser speziellen Front prinzipiell Bestnoten erhält, aber es muss irgendwie. Andere mögen seinem Beispiel folgen - bitte.

Lassen Sie uns also in das eintauchen, was ist, und nicht, was es nicht ist. Das Callisto-Protokoll wurde von Striking Distance Studios entwickelt, einem Team unter der Leitung von Sledgehammer-Gründer Glen Schofield. Es ist ein Team von Veteranen, aber diese IP ist brandneu, auch wenn sie ausgerechnet als halb an PlayerUnknown's Battlegrounds gebunden begann. Das Spiel ist auch die Eröffnungssalve für Publisher Krafton, der sich nicht mehr damit zufrieden gibt, nur auf das oben genannte PUBG zu setzen. Sie wollen an der AAA-Aktion teilnehmen. Und AAA-Aktion, das ist.

Schofield war auch der ausführende Produzent von Dead Space, und diese DNA ist in der gesamten Callisto zu spüren. Third-Person-Horror? Prüfen. Kamera über die Schulter schließen? Prüfen. Stampfmechaniker? Prüfen. Eine Krankheit, die sich durch einen Alien-ähnlichen Science-Fiction-Schauplatz ausbreitet? Prüfen. Es trägt seine Inspirationen auf dem Ärmel, ist das, was ich sage, aber es kommt nie als Mangel an Vorstellungskraft rüber - es ist sowieso nicht so, dass wir in dieser Art von Titeln schwimmen, oder?

Das Callisto-Protokoll spielt auf Callisto, einem Jupitermond, wo die Insassen eines Supergefängnisses dank des sogenannten "Biophage" plötzlich in schreckliche Monster verwandelt werden. Es liegt an dem neuen Insassen Jacob Lee, gespielt von Josh Duhamel, zu entkommen. Natürlich vertieft sich die Handlung von dort aus, sowohl die Ursprünge des Biophagen, als auch Jacobs Leben vor der Landung im Gefängnis, entfaltet sich. Aber es ist wirklich eine einfache Geschichte; "Escape Callisto", und das Spiel schwelgt nie erzählerisch in seinem eigenen Setting.

In der Tat macht das Callisto-Protokoll ein Verkaufsargument daraus, niemals Ihre Zeit zu verschwenden. Es ist schlank, es ist fokussiert und es fragt dich nie oder schlägt auch nur flüchtig vor, vom Hauptpfad abzuweichen, und selbst wenn du abenteuerlustig bist, sind Abweichungen selten.

Dieser Fokus ermöglicht es dem Team von Striking Distance auch, einen proprietären Abschnitt und eine Umgebung nach dem anderen auf den Spieler zu werfen. Jede Schicht des Black Iron Prison ist einzigartig, und jede Fassade, jeder Raum oder jeder Raum sieht aus und fühlt sich handgefertigt an, ohne Kopieren / Einfügen oder uninspiriertes Umweltdesign. Es gibt Tiefe überall, wo man hinschaut; Eine flackernde Lampe, die einen abgetrennten Kopf auf einer Steuerkonsole beleuchtet, ein hilfloses Opfer, das sich blutüberströmt von der Wand verabschiedet, die Schneeflocken, die an den heißen Außenglaswänden der oberen Gebäudeteile schmelzen. Es sind alle Details, Details, die immer nur mit einer wirklich linearen Struktur erreicht werden können. Das Callisto-Protokoll ist linear mit einem großen L und bietet nur selten, wenn überhaupt, alternative Wege nach vorne.

Das Callisto-Protokoll ist beängstigend in der Art und Weise, wie Dead Space oder Resident Evil Village beängstigend ist. An jeder Ecke lauern schreckliche Monster, und clevere Beleuchtung, Sounddesign und Gegnerplatzierung werden dich auf Trab halten, aber du bekommst schnell die Werkzeuge, um zu überleben, und weil du Werkzeuge hast, nimmt der Grad, in dem du dich bedroht fühlst, etwas ab. Das hat mich persönlich nicht gestört, aber diejenigen, die nach Amnesie- oder Outlast-Verwundbarkeit suchen, werden es hier nicht finden. Jacob hat einen Elektroschockerstab, eine Handfeuerwaffe und den GRIP-Handschuh als Hauptwerkzeuge, und obwohl sich sein Arsenal allmählich erweitert, können diese während des gesamten Spiels über Terminals verbessert werden, wobei spärliche Ressourcen auf Körpern und in der Umgebung verwendet werden. Es gibt ein wirklich begrenztes Inventarsystem, das dich ständig zwingt, darüber nachzudenken, was du tragen kannst und was nicht, und durch die Upgrades erhältst du Zugang zu mehr Fähigkeiten.

Es fließt alles in ein ziemlich befriedigendes und viszerales Kampfsystem, das den Spieler auffordert, gut getimte Ausweichmanöver auszuführen oder zu blocken, indem er den Analogstick nach unten drückt, und dann durch eine Kombination aus Nahkampf- und Fernkampfangriffen beharrlich zurückzuschlagen. Es ist hautnah, brutal und funktioniert die meiste Zeit gut. Auch hier mögen einige es für rudimentär halten, aber es wirkt erfrischend fokussiert und nicht uninspiriert und simpel - auch das ist ein Zeichen der Zeit. Die Anzahl der Feinde erweitert sich allmählich, und da die Ressourcen immer knapper werden können, müssen Sie den GRIP-Handschuh (mit dem Sie einen Feind zu sich ziehen und ihn für einen sofortigen Kill in eine Umweltgefahr schleudern können), begrenzte Mengen an Munition und Betäubungsstäben geschickt kombinieren, und obwohl die Kontrollen schwer sind (wie in heavy ) und die Kamera ist wirklich nah, man kann den Anschein eines Flows bekommen.

Aber in The Callisto Protocol dreht sich alles wirklich um das Spektakel dieses ersten Laufs, und das macht es so sehr, sehr gut. Von etablierten Versatzstücken bis hin zu Dialogen zwischen Charakteren, von Kampfbegegnungen bis hin zum Kampf um Ressourcen übertreibt das Spiel nie, sondern kommt konsequent voran, wenn es diese Szenarien zu einem flüssigen Sci-Fi-Action-Horrorerlebnis kombiniert, wie Dead Space, und in gewissem Maße Dead Space 2, vor vielen Jahren.

Das bedeutet nicht, dass alles hunky dory ist. Es gibt überall kleine Tempoprobleme, und besonders die Eröffnungsstunde oder so fühlt sich neben dem bewussteren Tempo des restlichen Spiels gehetzt an. Während ich während meines Durchspielens auf der Xbox Series X im Performance-Modus (der ein ziemlich reibungsloses 60fps-Erlebnis bietet) keine irgendwelchen technischen Probleme hatte, erlebte mein schwedischer Kollege einige Fehler und Störungen, die sich auf seine Erfahrung auswirkten.

Aber letztendlich ist The Callisto Protocol ein Triumph. Es ist nicht nur ein Triumph, weil es sich weigert, einige der sowohl räuberischen als auch aufgeblähten Mechaniken und Systeme einzubeziehen, die heute im Spieldesign fast allgegenwärtig zu sein scheinen, es ist ein Triumph, weil es eine unterhaltsame Nervenkitzelfahrt ist, die ihre Ziele dank des Verständnisses der Balance zwischen Ehrgeiz und praktischem Verständnis erreicht. Es ist schön anzusehen, hervorragend gespielt, schön zusammengestellt und vor allem in Atmosphäre und angespannten Momenten versickert. Striking Distance und Krafton hat einen verdammt guten gemacht.