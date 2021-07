The Caligula Effect 2 könnt ihr ab Oktober spielen

NIS America hat soeben den westlichen Starttermin von The Caligula Effect 2 bekanntgegeben. Das japanische Rollenspiel wird bei uns am 22. Oktober auf Nintendo Switch und Playstation 4 erscheinen, in Nordamerika geht es bereits einige Tage früher los. Im Online-Shop des Publishers wird eine spezielle Sonderausgabe des Abenteuers verkauft.

Im Spiel übernehmen wir die Anführerin oder den Anführer des sogenannten Go-Home-Clubs. Die Studentenvereinigung realisiert, dass sie von einem virtuellen Idol in einer Simulation gefangen wurde, aus der sie unbedingt ausbrechen müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie die anderen Personen in der Tatefushi-Akademie von ihrem Vorhaben überzeugen, wobei ihnen die Mitglieder der Obbligato-Musiker in die Quere kommen. Die helfen dem Idol Regret dabei, die Ordnung dieser Welt aufrechtzuerhalten.

In einem neuen Trailer zeigt uns Historia den Schulalltag und das Kampfsystem der Caligula-Effect-Fortsetzung. Beide Elemente sind aus dem Vorgängerspiel übernommen worden, mittlerweile könnt ihr die Kontrolle stellenweise aber auch abtreten und Gefechte beispielsweise automatisch ablaufen lassen.