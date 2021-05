The Burning Crusade erreicht im Juni World of Warcraft: Classic

You're watching Werben

Anfang des Jahres kündigte Blizzard an, dass World of Warcraft: Classic auf die Erweiterung The Burning Crusade übergehen werde, doch sie haben uns damals keinen Starttermin genannt. Der folgte gestern Abend: es ist der 2. Juni. Wer am alten WoW besonders interessiert ist, der darf sich ab dem 19. Mai mit einem Pre-Patch-Update aufwärmen. Nach der Installation habt ihr die Wahl, ohne Erweiterung fortzufahren, zur Höllenfeuerhalbinsel zu gehen oder eure Charaktere zu klonen (das kostet 35 Euro), um das Originalspiel und die Erweiterung getrennt voneinander zu genießen. Neben einem herausfordernden Raid bringt diese Erweiterung eine klassische Umgebung und neue Optionen ins MMO.